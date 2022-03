Autorin Lilly Bogenberger: "Da passiert gerade ein Shift"

Mit ihrem ersten Spielfilm-Drehbuch, "Flügel aus Beton", landete Lilly Bogenberger gleich in der Prime Time des Ersten. Das Drama um eine Selbstmord-Challenge steht bereits in der ARD-Mediathek und feiert am 30. März um 20.15 Uhr sene lineare Premiere. Mit Blickpunkt:Film sprach die Autorin über ihr Projekt, ihre Erfahrungen und ihren Blick aufs Fernsehen.

Die Storyline von "Flügel aus Beton" lässt sich so formulieren: Eine junge Lehrerin versucht hinter das Geheimnis einer Online-Challenge zu kommen, die Jugendliche in den Suizid treiben will. Welche zentralen Themen stecken für Sie in dieser Geschichte?

LILLY BOGENBERGER: Das zentrale Thema des Films ist für mich Depression und inwiefern eine Depression Menschen isolieren kann. Auch inwieweit so etwas anfällig für Manipulationen macht. Bei beiden Hauptfiguren, der Lehrerin und dem jungen Mädchen, das mitten in der Challenge steckt, geht es um Verletzlichkeit und Starksein. Was bedeutet Starksein überhaupt, wenn man so tief in einer psychischen Krankheit steckt?

Wie sind Sie in der Recherche vorgegangen, inwieweit spielen eigene Erfahrungen in die Geschichte hinein?

LILLY BOGENBERGER: Ein bisschen Vorwissen hatte ich, weil ich selbst als Teenager mit Depressionen gekämpft und mich auch selbst verletzt habe. Das ist allerdings relativ lange her. Wenn man weiß, wo man nachsehen muss, kann man im Internet sehr gut recherchieren. Da gibt es eine ganze Welt, vor allem von jungen Mädchen, die sich austauschen über Selbstverletzung, Essstörungen, über psychische Krankheiten und damit zwar offen, aber auch nicht immer gesund umgehen. Wenn sich viele Leute mit ähnlichen Problemen finden, bekommt das gerne etwas Glorifizierendes. Man bestätigt sich gegenseitig in der Hoffnungslosigkeit.

Die Geschichte ist trotz Ihrer krassen Thematik nicht als bleiernes Drama erzählt. Wie war Ihre Herangehensweise?

LILLY BOGENBERGER: Mir war wichtig zu erzählen, wie jemand in die Situation, bei so einem Spiel mitzumachen, reinrutschen kann. Da gehören nicht nur die düsteren Seiten dazu. So ist es ja nicht. Es geht immer um mehr. Um Freundschaft, um Familie. Ich wollte auf gar keinen Fall mit moralischem Zeigefinger erzählen, auch nicht so, als ob Depressionen das Schrecklichste der Welt sind und man alles stehen und liegen lassen muss, um Betroffenen zu helfen. Ich wollte die Thematik zugänglich machen, damit man sich auch als Außenstehender reindenken kann.

Damit das Thema greifbar wird?

LILLY BOGENBERGER: Es ist nichts Außerirdisches. Man muss nicht viel wissen über wissenschaftliche Fakten von Depressionen, um das nachvollziehen zu können. Depressionen sind ja eine extreme Form von Gefühlen, die man als Mensch ganz normal hat. Es gibt aber Berührungsängste. Und das führt dazu, dass es als Betroffener superschwer ist, darüber zu reden. Auch das ist ein Thema des Films. Wenn er eine Moral hat, was ich versucht habe zu vermeiden, dann, dass der Weg nur rausführt, indem man mit Leuten redet und ihnen vermittelt, wie es einem geht, indem man sich Hilfe in seinem Umfeld sucht.

Wie landete ihr Projekt beim WDR?

LILLY BOGENBERGER: Die Produzentin Anette Kaufmann von Odeon Fiction fand meinen Pitch an der ifs ziemlich gut. Wir haben uns getroffen, und sie hat mir von einem Thriller-Projekt erzählt, das sich stark mit dem Thema Internet auseinandersetzte. Ich hatte wiederum eine Doku über die Blue Whale Challenge gesehen - das war ein Spiel in Russland, das als Hoax entlarvt wurde. Daraus wollte ich einen Filmstoff machen. Wir haben das anentwickelt und waren damit bei einigen Sendern, haben uns aber einige Absagen eingehandelt. Nach einer kleinen Odyssee sind wir dann bei Corinna Liedtke und Henrike Vieregge vom WDR gelandet, und die beiden waren uneingeschränkt toll. Corinna hat sich sehr dafür stark gemacht, dass es als Stoff behandelt wird, der eine eher jüngere Zielgruppe findet und auch in die Mediathek kommt.

Wie gut fühlten Sie sich in die kreativen Prozesse einbezogen?

LILLY BOGENBERGER: Ich bin sehr gut behandelt worden, hatte Mitspracherecht bei der Auswahl der Regie, war mit im Loop, als es um die Casting-Videos ging. Ich bin aber keine Autorin, die sich da allzu stark einbringen will, ich habe beispielsweise kein Händchen für die Auswahl von Schauspieler:innenn. Aber weil der Film so sehr mein Baby ist, war es um so schöner, dass man mich bei jedem Schritt nach meiner Meinung gefragt hat.

Wie ist Ihr Blick auf das deutsche Fernsehen? Fühlen Sie sich mit dem, was Sie bewegt und interessiert, wahrgenommen?

LILLY BOGENBERGER: Wenn ich Leuten in meinem Alter erzähle, dass ich fürs Fernsehen schreibe, bekomme ich zu 80 Prozent die Antwort, ich schaue kein deutsches Fernsehen. Die fühlen sich bei den Streamern mehr zuhause. Aber man sieht, dass im deutschen Fernsehen gerade ein Shift passiert, hin zu Formaten, die noch nicht so erprobt sind, sondern abgefahrener, ein bisschen genriger. Ich glaube, dass das auch damit zu tun hat, dass Leute in meinem Alter, ich bin 29, allmählich in Entscheidungsträger-Positionen kommen. Es geht für die Sender ja darum, etwas Eigenes vorweisen zu können. Man muss nicht mehr nur mit der unmittelbaren Sendeplatzkonkurrenz mithalten, man konkurriert jetzt mit ganz Netflix, mit Amazon, dem kompletten Internet. Ich bin aber superoptimistisch, dass das gelingen kann und sich über die nächsten Jahre noch sehr viel tut. Und ich bin sehr happy, dass ich da als Autorin dabei bin.

Wie sind Sie überhaupt zum Schreiben gekommen?

LILLY BOGENBERGER: Mein Lebenslauf ist ziemlich chaotisch. Mit 17 habe ich die Schule geschmissen, bin nach München gegangen und habe diverse Filmpraktika gemacht. Dabei habe ich gemerkt, dass mich die Schreibarbeit sehr interessiert. Ich bin dann auf eine Mail des MA Serial Storytellings-Studiengangs in Köln gestoßen und hatte das Gefühl, dieser Studiengang wäre nur für mich designed worden. Ich habe mich beworben und bin tatsächlich ohne Abi genommen worden und habe dort zwei Jahre lang studiert, ohne eingeschrieben gewesen zu sein. Ich hatte da einen guten Aufschlag und habe noch während der Uni eine Folge für die RTL-Serie "Der Lehrer" geschrieben. Das war eine harte, aber gute Schule. Und seitdem läuft es ganz gut.

Was steht als nächstes für Sie an?

LILLY BOGENBERGER: Das nächste, was von mir ausgestrahlt wird, vermutlich im Herbst, ist noch so ein Drama-Thriller-Hybrid, der ZDF-Film So laut Du kannst". Den hab ich mit zwei anderen Autorinnen und mit meinem Verlobten, David Weichelt, zusammen geschrieben. Schon wieder ein schweres Thema, da geht es um Vergewaltigung. Darüber hinaus arbeite ich an einem ganzen Blumenstrauß verschiedenster Sachen. Filme wie Serien, auch in Writers' Rooms, und ich habe mein erstes Engagement als Headautorin. Filme und Serien zu schreiben unterscheidet sich in der Arbeitweise. Serie ist wie der beste Freund, der zweimal die Woche kommt und beim Aufräumen hilft, Filmeschreiben ist die eine Freundin in Berlin, die man nur einmal im Jahr sieht, aber dafür dann ganz intensiv. Ich liebe beides.

Das Interview führte Frank Heine