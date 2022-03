Seth Rogen und Bill Murray erstmals gemeinsam vor der Kamera

Nach eigenem Drehbuch wird Aziz Ansari seinen ersten Langfilm "Being Mortal" inszenieren. Wie "Deadline.com" berichtet, wird der indisch-tamilisch-stämmige Schauspieler und Comedian dabei ab Anfang April u.a. mit zwei Größen des Komödienfachs vor der Kamera stehen: Seth Rogen und Bill Murray, für die es der erste gemeinsame Dreh sein wird. Mit Rogen hatte Ansari u.a. bereits bei Judd Apatows Wie das Leben so spielt" gemeinsam vor der Kamera gestanden.

"Being Mortal" basiert auf dem 2014 erschienenen Sachbuch des Chirurgen Atul Gawandes, " Being Mortal: Medicine and What Matters in the End", das sich in persönlichen Geschichten mit der Betreuung Schwerkranker in ihren letzten Tagen beschäftigt.

Ansari wird zusammen mit Youree Henley auch als Produzent fungieren. Searchlight Pictures plant den Kinostart in den USA für das kommende Jahr.

Seth Rogen hatte zuletzt für Steven Spielbergs semi-biografischen Film "The Fabelmans" vor der Kamera gestanden, der im März kommenden Jahres in die deutschen Kinos kommen wird; Bill Murray war zuletzt im vergangenen Herbst in Wes Andersons The French Dispatch" in den deutschen Kinos zu sehen gewesen.