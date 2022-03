Maria von Heland zu "Sunshine Eyes": "Wir gehen unter die Haut"

Maria von Heland erzählt in der bemerkenswert unabhängig entstandenen Serie "Sunshine Eyes" über die jüngere "Lost Generation" der Pandemie-Jahre. Die Filmemacherin spricht über die Weltpremiere bei Series Mania in Lille und wie es mit dem Format weitergeht.

Series Mania war die Weltpremiere für Ihre neue Serie "Sunshine Eyes". Aber vergangenes Jahr gab es auch schon eine Art Präsenz auf dem Seriencamp Festival im München, oder?

MARIA VON HELAND: Jein. Der künstlerische Leiter Gerhard Maier mochte die Serie so sehr, dass er "Sunshine Eyes" in den internationalen Wettbewerb einlud. Das Problem war, dass wir gar nicht so schnell die Musikrechte abklären konnten. Deswegen lief beim Seriencamp nur der Trailer.

Wie verlief die Premiere jetzt in Lille?

MARIA VON HELAND: Das Kino in Lille war voll, und wir mit 30 Leuten vor Ort. Niemand ging raus, was durchaus bemerkenswert ist, weil in Lille mehrere Serienepisoden hintereinander gezeigt werden. Es gab leidenschaftliche, schöne Reaktionen auf die Serie. Die Journalisten von "Le Figaro" oder "Radio France" äußersten sich fasziniert.

In Ihrer Karriere haben Sie schon an diversen Serien gearbeitet. Auf einem Serienfestival liefen Sie jedoch noch nie.

MARIA VON HELAND: "Sunshine Eyes" ist nochmal etwas anderes. Ein Kind der Liebe, wenn man so will, mit einer ganz eigenen Entstehungsgeschichte. Ich arbeite viel im deutschen Fernsehen und drehe regelmäßig für ARD und ZDF, aktuell die zweite Folge von "Kolleginnen" mit Caroline Peters. Ich habe außerdem bei einigen Jugendserien, wie zum Beispiel "Die Erben der Nacht", als Creator mitgewirkt. "Sunshine Eyes" tanzt da sehr aus der Reihe.

In "Sunshine Eyes" geht es um eine Gruppe von Menschen während des ersten Lockdowns in Deutschland. Die Idee stammt von Ihnen. Die Serie wirkt sehr persönlich und intim. Es spielt auch eines Ihrer Kinder mit.

MARIA VON HELAND: Das stimmt, meine Tochter Aliza hat sich ein bisschen 'reingedrängt'. Sie spielt die jüngere Schwester in der Serie. Zuerst gefiel mir die Idee nicht, dass sie mitspielt. Aber sie hat es allerdings einfach ganz hervorragend gemacht. Wir fingen 2020 im Lockdown mit dem Dreh an, weil ich dachte, dass man diesen Moment unserer Geschichte festhalten muss. Irgendwann werden wir auf diese Zeit zurückblicken und basteln uns das im Kopf zusammen, wie das angeblich gewesen sein soll. Ich wollte dieses Gefühl der extremen Unsicherheit - nicht zu wissen, wie es endet - mit der Kamera einfangen. Damit meine ich nicht nur persönliche Schicksale, sondern das Schicksal unserer menschlichen Gesellschaft. Irgendwann erhielten wir als Bürger dann doch Antworten, wie es weitergeht. Doch als wir drehten, gab es diese noch nicht. Mir ging es nicht darum, eine Serie über Covid-19 zu machen. Ich wollte eine menschliche Geschichte erzählen, die in einer bestimmten Zeit spielt.

Es ist interessant, "Sunshine Eyes" heute mit zwei Jahren Abstand zum ersten Lockdown zu sehen. Damals gab es relativ fix Serienformate, die vor allem auf die Videochat-Situation setzten.

MARIA VON HELAND: Wir arbeiteten bewusst mit einem filmischen Ansatz, so independent wie möglich. Unsere Crew hinter der Kamera bestand aus nur vier Menschen: DIT, Ton, ich, und mit Christian Pirjol ein absolut fantastischer Kameramann. Wir hatten das große Glück, dass in dieser Zeit niemand anderes drehte. Deswegen gab uns ARRI damals mehr oder weniger für umsonst ihre sehr gute Alexa-Mini. Das macht bei der Lichtempfindlichkeit und Flexibilität einen Riesen-Unterschied - und das Projekt überhaupt erst möglich.

Wie hat sich das Projekt aufgebaut? Drehten Sie zuerst nur Szenen mit Ihrer Tochter? Oder gab es direkt mehr Cast?

MARIA VON HELAND: Wir begannen mit der von Laetitia Adrian gespielten älteren Schwester Lea. Meine Tochter Aliza sollte eigentlich gar nicht in der Serie vorkommen. Sie schummelte sich so rein. Sie drehte eine kleine Testszene und bewährte sich dabei so, dass die Geschichte um ihre Figur zu kreisen begann. Was mir damals, im Februar und März 2020, Angst machte, war die Vorstellung, dass die ältere Generation aufgrund des Virus plötzlich wegstirbt. Dieses "Generationen-Verlustgefühl" war der erste zentrale Gedanke. Daraus entwickelte sich die die Geschwistergeschichte.

Warum konzentrierten Sie sich auf diese beiden pubertierenden Schwestern?

MARIA VON HELAND: Für mich gibt es auch heute noch viel zu wenig Anerkennung für diese "Lost Generation", die durch Covid-19 das Recht genommen bekam, sich zu befreien, die Eltern zu hassen, rauszugehen, Freiheit auszutesten, nach neuen Vorbildern zu suchen. Plötzlich hieß es nicht mehr nur: Du darfst heute Abend nicht raus, sondern du darfst auch morgen und den nächsten Monat nicht mehr rausgehen. Vielleicht das ganze nächste Jahr. Plötzlich war man als Teenager mit den Eltern eingesperrt. Die Gesellschaft konzentrierte sich auf die Erwachsenen, die nicht arbeiten konnten und die Älteren, die gefährdet waren und sind. Die jüngere Generation wurde dabei vergessen. Deswegen sehe ich "Sunshine Eyes" auch in einer gewissen Verwandtschaft mit der funk-Serie "Druck" oder vielleicht auch der BBC-Serie "Normal People". Wir gehen unter die Haut und nah an die Seele der Figuren heran.?

Von der ersten auf die zweite Episode wechselt "Sunshine Eyes" auch die Perspektive. Plötzlich befindet sich der Zuschauer in einer anderen Familie. War dieser Perspektivwechsel Teil der Konzeptidee?

MARIA VON HELAND: Die Struktur ist, dass wir bei der Serie am Anfang die beiden Schwestern Leonie und Lea mit ihrer Oma Edda kennenlernen. Wir verstehen deren Konflikt. Dann lernen wir Leas besten Freund Baha, den Nachbarjungen, schließlich die Lehrerin kennen. Lea findet im Laufe der Handlung ihre an Corona verstorbene Oma zuhause und braucht Hilfe, und wo kann sie die finden - die Geschichte weitet sich aus.

Wie haben Sie die Serie produziert?

MARIA VON HELAND: Zuerst ganz allein. Ohne Auftrag. Tindra Film ist meine, für die Serie selbstgegründete Produktionsfirma. Später kamen mit Maze Pictures und Red Balloon Film zwei alte Bekannte dazu - wir arbeiten seit der Serie "Die Erben der Nacht" zusammen und wir sind seitdem bestens verbunden. Wir werden nach "Sunshine Eyes" ein neues, großes Projekt zusammen machen. Als ich diese Wahnsinnsidee hatte im Lockdown zu drehen, halfen sie mir bei der Versicherung, der Kamera, den Drehgenehmigungen und dem ganzen Papierkram.

Wie geht es nach der Weltpremiere in Lille weiter? Ein ausstrahlender Sender war noch nicht an Bord - als einzige Serie im Festival. Gibt es Interesse von den Streamern?

MARIA VON HELAND: Im Moment sind wir in Gesprächen mit verschiedenen Interessenten. Die Weltpremiere ist keine 24 Stunden her, es ist alles im Fluss. Es gab am Anfang der Pandemie diese kleine Welle an Formaten, etwa bei ZDFneo, die sich mit Corona beschäftigten. Die Sender sehen damit ihre Aufgabe als erfüllt an, was die Themen Lockdown und Corona angeht. Da kann ich nur dagegenhalten. Die Pandemie hat einen gigantischen Stellenwert in der Weltgeschichte. Das kann nicht mit drei Produktionen abgehakt sein. Das fühlt sich für mich nicht stimmig an. Ja, die Serie "Sunshine Eyes" ist unkonventionell entstanden. Die allermeisten Produktionen entstehen, weil eine Redaktion und ein Produzent sich zusammentun und entscheiden, etwas umzusetzen. So funktioniert es bei 99 Prozent aller Produktionen. Wir sind anders: Wir haben im Lockdown gedreht, wir waren null finanziert, hatten keinen Sender im Rücken und arbeiteten frei. Das hat sein Gutes: Ich denke, dass dieses Projekt auf dem herkömmlichen Weg nie finanziert worden wäre, weil es kein ausgearbeitetes Konzept gab, es nicht auf einem Bestseller basierte und wir am Anfang noch nicht wussten, wie unsere Geschichte erzählerisch enden wird. Aber ich sah das Projekt klar vor mir - und dass es berühren wird. Ich habe jetzt, seitdem wir hier in Lille sind, mit Menschen aus Südafrika, USA, Frankreich und Italien gesprochen. Alle fanden, dass sie der Stoff persönlich stark anspricht. Ich wiederum denke, dass das auch daran liegt, dass die Schauspieler*innen - von Juliane Köhler bis Barry Atsma - in "Sunshine Eyes" ungewöhnlich nah an ihren Figuren sind und alle ein bisschen so sein durften, wie sie tatsächlich sind - jedoch immer geschützt, in der Form eines fiktiven Charakters. Das war Teil unseres Konzepts.

Das Interview führte Michael Müller