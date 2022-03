Kinocharts Deutschland Trend: Sonnenstich

Schauen Sie aus dem Fenster und Sie sehen das Problem: Strahlender Sonnenschein und frühsommerliche Temperaturen sind der Kinokiller an diesem Wochenende in den deutschen Kinos, wo "The Batman" weiter Nummer eins ist, "Ambulance" als bester Neuling auf Platz zwei folgt und die Zahlen insgesamt in den Keller rauschen.

"The Batman" kam gestern jedenfalls nur auf 15.000 gelöste Tickets und 150.000 Euro Umsatz, womit der Film auf ein viertes Wochenende mit etwa 120.000 Besuchen zusteuert. Dahinter ging "Ambulance", der neue Michael Bay mit Jake Gyllenhaal in 431 Kinos mit gerade einmal 5500 Besuchen und 48.000 Euro Kasse ins Rennen, was zu einem Startwochenende mit 50.000 Zuschauern führen könnte. Uncharted" kommt zum Auftakt des sechsten Wochenendes auf die gleiche Besucherzahl, liegt aber mit 46.000 Euro Umsatz knapp hinter "Ambulance". Gut möglich, dass der Film mit Tom Holland den Actionkonkurrenten noch einmal überholt. Wunderschön" sammelte gestern weitere knapp 5000 Fans und 44.000 Euro Einspiel, was zu einem achten Gesamtwochenende mit etwa 40.000 Besuchen führen sollte. Und Bergen" beschließt die Top fünf mit 3600 Kinogängern und 33.000 Euro Kasse.

Erst auf Platz acht startet die neue Komödie von Alireza Golafshan: In 428 Kinos ging der Spaß "JGA" mit 1800 verkauften Tickets und 16.000 Euro Umsatz an den Start. Und auf Platz zehn startet Come On, Come On" von Mike Mills mit Joaquin Phoenix mit 1600 Besuchern und 12.500 Euro Boxoffice.