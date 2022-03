Warner Bros. zeigt Jubiläumslogo

Am 4. April 1923 gründeten die vier Brüder Harry, Albert, Samuel und Jack L. die Warner Brothers Pictures Inc. in Hollywood, Los Angeles. Das Traditionsstudio feiert im nächsten Jahr also seinen 100. Geburtstag. Aus diesem Anlass hat Warner Bros. bereits am 24. März den Startschuss für eine Reihe von Aktivitäten bekannt gegeben. Dazu zählt die Vorstellung eines Logos, das die Zahl 100 mit dem berühmten Wasserturm-Motiv kombiniert.

"Wir freuen uns sehr, die Aktivitäten rund um dieses historische Jubiläum zu starten und dieses Erinnerungslogo mit unseren Fans und Content-Partnern zu teilen, um das hundertjährige Bestehen eines der größten Unterhaltungsstudios der Welt zu feiern", sagte Ann Sarnoff, CEO WarnerMedia Studios & Networks Group.

Und: "In der gesamten Geschichte von Warner Bros. sind die Filme und TV-Shows des Studios als Goldstandard des Geschichtenerzählens anerkannt, und es war uns wichtig, die Tatsache hervorzuheben, dass das Erzählen von Geschichten, die die Welt bewegen, das Herzstück von allem ist, was wir tun."

Ab Ende des Jahres und bis in 2023 hinein will die WarnerMedia-Tochter ihr hundertjähriges Bestehen mit einer breiten, auf Fans ausgerichteten Kampagne feiern, an der alle Abteilungen des Studios beteiligt werden sollen. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.