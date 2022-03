Foto des Tages: "Sophia, der Tod und ich" im Dreh

Produktion

Am 15. März 2022 begannen die Dreharbeiten zu "Sophia, der Tod und ich", der ersten Spielfilm-Regie von Charly Hübner nach dem gleichnamigen Bestseller von Thees Uhlmann. Das temporeiche, hochkomische und sehr berührende Roadmovie führt Hübner und das Filmteam von Berlin über Hamburg und Brandenburg bis nach Bayern. Eine irrsinnige, lustige, berührende und anrührende Geschichte über all das, was im Leben wirklich zählt. Produktion DCM, in Koproduktion mit Bucket und dem ZDF, gefördert vom Medienboard Berlin-Brandenburg, MOIN Filmförderung, FFF Bayern, Mitteldeutscher Medienförderung, Filmförderungsanstalt und DFFF. Kinostart: voraussichtlich Frühjahr 2023 im Verleih von DCM. Das Foto zeigt (v.l.n.r.): Produzentin Sonja Schmitt, Charly Hübner, die Darsteller:innen Anna Maria Mühe, Dimitrij Schaad und Marc Hosemann sowie Jana Ziebart von der MOIN Filmförderung. Foto: Niklas Heinecke/DCM (PR-Veröffentlichung)