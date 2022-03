Launch-Kampagne für "Yorck On Demand"

Anfang März ging mit "Yorck on Demand" das bereits vor einiger Zeit angekündigte VoD-Angebot der Yorck Kinogruppe an den Start - und den Launch begleitet Berlins größte Kino-Gruppierung nun auch mit einer Kampagne, in deren Zentrum neben mehreren Out-of-Home-Motiven ein Kinospot steht, der aktuell auf allen 38 Leinwänden der Gruppe sowie im Netz zu sehen ist.

Verantwortlich für die Launch-Kampagne zeichnet als Creative Director Jakob Cantz, der zuletzt für die Berliner Agenturen Scholz & Friends und The Goodwins tätig war und heute als freier Kreativdirektor arbeitet. Seit Anfang des Jahres unterstützt er die Berliner Kinogruppe bei ihrer Kommunikation.

"Die Yorck Kinos sind eine Berliner Institution. Keine andere Kinomarke hat so eine unverwechselbare Persönlichkeit und gleichzeitig so eine gute und enge Beziehung zu ihrer Kundschaft. Unsere Kampagne ist daher nicht nur ein Liebesbrief an die fast schon therapeutische Wirkung guter Filme, sondern auch an die Lebenswelt des ebenso diversen wie geschmackssicheren Yorck-Publikums", so Cantz.