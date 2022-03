Oscar-Nominee "Flee" in Stuttgart

Jonas Poher Rasmussens dreifach Oscar-nominierte AnimaDok Flee" ist eines der Highlights im Programm des Internationalen Trickfilm-Festival Stuttgart, das heute veröffentlicht wurde. Im Langfilmwettbewerb AniMovie konkurriert sie u.a. mit der dänischen Produktion "Lille Allan - Den menneskelige antenne" von Amalie Næsby Fick, die in Stuttgart ihre Weltpremiere feiern wird, sowie Florence Miailhes französisch-deutsch-tschechischer Koproduktion "Die Odyssee". Außerhalb des Wettbewerbs wird Die Biene Maja - Das geheime Königreich" von Noel Cleary und Alexs Stadermann einen Tag vor seinem offiziellen Kinostart als Preview zu sehen sein.

Im Internationalen Wettbewerb werden die herausragendsten künstlerischen Animationskurzfilme der vergangenen zwölf Monate gezeigt wie u.a. die deutschen (Ko-)Produktionen Steakhouse" von Spela Cadez und Michael Bohnenstingels "Slouch".

Studierende internationaler Film-, Medien- und Kunsthochschulen präsentieren ihre besten Filme in Stuttgart beim Wettbewerb "Young Animation". Deutschland ist dabei mit Christoph Büttners "In seiner Gnade" vertreten.

Im Wettbewerb "Tricks for Kids" sind außerdem animierte Kurzfilme und Serienepisoden für Kinder programmiert.

Insgesamt gab es für die Wettbewerbe des Internationalen Trickfilm-Festival Stuttgart, bei denen Preisgelder von bis zu 65.000 Euro vergeben werden, 2028 Einreichungen aus 80 Ländern.

Wie berichtet, setzt das Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart im Rahmenprogramm seinen Schwerpunkt auf Österreich.

Darüber hinaus geben in der Reihe "In Persona" "künstlerisch herausragende Trickfilmer:innen", wie es einer Mitteilung des Festivals heißt persönlich Einblicke in ihr Schaffen. Dazu zählen die Dramaturgin und Regisseurin Martion Raschke, die u.a. als Künstlerische Leiterin des staatlichen Trickfilmstudios der DDR in Dresden tätig war, der britische Zeichner Steven Appleby, die international renommierte Filmemacherin Regina Pessoa und Daniel Höpfner, den das Festival als "Experimentator und Innovator des Stop Motion Films" bezeichnet.

Das Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart findet unter dem Motto "Black is Back!" von 3. bis 8. Mai im Open-Air-Kino auf dem Stuttgarter Schlossplatz sowie u.a. in neuen Spielstätten wie dem Hospitalhof, dem vhs-Treffpunkt Rotebühlplatz, dem Delphi Arthaus Kino und dem Fitz Das Theater statt. Darüber hinaus bietet die Website OnlineFestival.ITFS.de von 2. bis 15. Mai eine Mediathek und zusätzliche Onlineformate an.

Weitere Infos unter www.itfs.de.