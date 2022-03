"Hui Buh"-Sequel rückt in den Herbst

Die primär Pandemie-bedingte Terminrochade setzt sich auch im laufenden Jahr noch fort - und gerade die Neuplatzierung von Tentpoles zieht in aller Regel weitere Schritte nach sich. So verhält es sich auch im Fall der Neudatierung diverser Starts von potenziellen Blockbustern aus dem DC-Universum, die Warner Anfang März vor dem Hintergrund Corona-bedingter Produktionsverzögerungen vollzogen hatte.

So wurde in diesem Zuge der gerade auch auf ein Familienpublikum ausgerichtete Animationsfilm DC League of Super-Pets" vom ursprünglichen Mai-Termin auf den 28. Juli gelegt - und damit just auf den Tag, für den zuletzt der Kinostart von Hui Buh und das Hexenschloss" geplant war.

Dass Warner hierzulande nicht zwei große Familienfilme an ein und demselben Tag starten würde, lag auf der Hand - und so überrascht es nicht, dass für "Hui Buh und das Hexenschloss" noch einmal ein neuer Termin gefunden wurde: mitten in der wichtigsten Kinosaison und thematisch passend kurz nach Halloween - am 3. November.

"Hui Buh und das Hexenschloss" ist die Fortsetzung zu Hui Buh, das Schlossgespenst", der 2006 alleine in Deutschland über zwei Mio. Besucher in die Kinos zog. Regie führt wieder Sebastian Niemann, Michael Bully Herbig leiht dem Titel"helden" erneut seine Stimme und es wird unter anderem ein Wiedersehen mit Christoph Maria Herbst und Rick Kavanian geben.