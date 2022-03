Marcus Ammon: "Ich hatte Lust auf eine neue Herausforderung"

Etwas mehr als 100 Tage sind es schon, die er im Amt weilt, dennoch ist Mitte März 2022 ein guter Zeitpunkt für Marcus Ammon eine erste Bilanz in seiner neuen Tätigkeit als Content-Geschäftsführer der Bavaria Fiction zu ziehen und im Gespräch mit Blickpunkt:Film seine Pläne und sein Aufgabenfeld zu skizzieren. Auch die neu geschaffene Doku-Unit kommt dabei zur Sprache.

Was hat Sie im vergangenen Jahr bewogen, Sky zu verlassen - die Fiction erlebt dort doch gerade ihre Blütezeit?

MARCUS AMMON: Da muss ich ein wenig ausholen. Meine ersten Erfahrungen in der Branche sammelte ich während meines Studiums Anfang der Neunziger als Set-Aufnahmeleiter bei der Serienproduktion Die Leute von St Benedikt" - kurioserweise eine Produktion der Satel Film, die heute ebenfalls zur Bavaria-Film-Gruppe gehört. Das hat mir großen Spaß gemacht, aber dann wählte ich doch einen anderen Weg - Programmplanung, Akquisition, Sendermanagement. Mein Herz aber schlug weiter für die Produktion. Als Sky sich entschied, in die fiktionale Eigenproduktion einzusteigen, habe ich die Hand gehoben, und so durfte ich diesen neuen Bereich "from scratch" aufbauen. Wir hatten schnell schöne Erfolge mit Babylon Berlin", "Der Pass", "Das Boot". Zur Lernkurve gehörten aber auch ein paar wenige persönliche Enttäuschungen durch Produktionen, die meines Erachtens mehr Beachtung und Zuspruch verdient hätten, die aber die Zuschauer:innen nicht vollends überzeugen konnten. Unabhängig davon reifte nach und nach der Wunsch, auf meine alten Tage auch die andere Seite der Filmproduktion besser kennenzulernen.

Bei Sky hat sich auch viel verändert. Fiel der Abschied überhaupt schwer?

MARCUS AMMON: Es fiel mir schwer, eine fantastische Abteilung und sehr viele wunderbare Menschen zurückzulassen, die ich in meinen zwölf Jahren bei Sky kennengelernt habe. Ich habe bei Sky immer wieder die Chance bekommen, mich neu zu erfinden und mich stets weiterzuentwickeln. Dafür bin ich sehr dankbar. Das Angebot der Bavaria Fiction habe ich zu einem Zeitpunkt bekommen, als ich mir Gedanken über meine berufliche Zukunft gemacht habe - und ich hatte Lust auf eine neue Herausforderung. Ich kenne meinen jetzigen Ko-Geschäftsführer Jan Kaiser, mit dem ich die ersten Gespräche führte, schon lange und gut. Jan verantwortet den kaufmännischen Bereich, ich den inhaltlichen - wir vertrauen uns blind und ergänzen uns großartig.

Ist dieser Schritt auch wieder eine Neuerfindung Ihrer selbst?

MARCUS AMMON: Kann man so sagen. Ich bringe keine jahrzehntelange Erfahrung im Produktionsbereich mit und habe das gegenüber meinen Gesellschaftern Bavaria Film und ZDF auch offen kommuniziert: Wenn ihr einen weiteren Produzenten sucht, bin ich nicht der Richtige. Ich kenne die Senderseite, kann kommissionieren, habe ein gewisses Gespür für Stoffe und ein solides Adressbuch. Und tatsächlich suchten unsere Gesellschafter jemanden, der über die kreative Schar von zwölf erfahrenen und bestens vernetzten Produzent:innen ein Dach bildet, der als Türöffner fungiert, als Brückenbauer und Problemlöser.

Was umfasst Ihr Verantwortungsbereich?

MARCUS AMMON: Es gibt drei Kernbereiche. Der größte ist die Produktion mit den zwölf angesprochenen Produzent:innen. Sie alle suchen und entwickeln mit Autor:innen Stoffe, sichern IPs und entscheiden mit mir zusammen, wie wir einen Stoff aufbereiten und an wen wir ihn pitchen. Meine zweite Aufgabe betrifft die Casting-Abteilung, die erfolgreich von Siegfried Wagner geleitet wird. Während die meisten anderen Produktionsfirmen externe Casting-Agenturen engagieren, haben wir diese Kompetenz im Haus. Der dritte Bereich umfasst die Presse- und Marketingaktivitäten der Bavaria Fiction unter der bewährten Leitung von Isabelle Fedyk.

Welche konkreten Erwartungen haben die Gesellschafter an Sie?

MARCUS AMMON: Da es meinen Job in dieser Form bislang nicht gab, hatte ich die Möglichkeit, die Schwerpunkte meiner Arbeit für die kommenden Monate selbst zu definieren: Neben dem Ausbau unseres Kerngeschäfts mit den öffentlich-rechtlichen Sendern gehört maßgeblich die Erweiterung unserer Kundenbasis durch verstärkte Zusammenarbeit mit den Streamern zu meinen Aufgaben. Außerdem liegt mir daran, das Image der Bavaria Fiction, das unsere hochkreativen, agilen Teams und unsere vorhandenen Ressourcen in der Außenwahrnehmung nicht gleichermaßen widerspiegelt, der Realität anzupassen. Im Weiteren geht es darum, neue Geschäftsfelder zu definieren und zu besetzen, uns über die Zeit zu verjüngen, interne Strukturen und Prozesse zu aktualisieren, junge Talente für uns zu begeistern und die interne wie auch externe Kommunikation zu optimieren.

Durch "Das Boot", "Freud" oder Arctic Circle" befand sich die Bavaria Fiction schon im Aufschwung. Das ist wieder etwas abgeklungen. Wo wollen Sie ansetzen, um sie wieder zum Strahlen zu bringen?

MARCUS AMMON: Die größte Strahlkraft entwickeln natürlich Projekte, wie Sie sie anführen. Da hat Moritz Polter tolle Arbeit geleistet. Daran wollen wir anschließen. Die vierte "Boot"-Staffel ist schon beauftragt, weitere Großprojekte werden folgen. Momentan entwickeln wir fleißig für verschiedene Anbieter, in drei bis sechs Monaten können wir mehr sagen.

Bleiben wir kurz beim "Boot". Hier steht die Ausstrahlung der dritten, und der Dreh der vierten Staffel an. Was ist für Sie nun anders?

MARCUS AMMON: Ein amerikanischer Freund aus der Branche meinte zur mir: "You'll see, selling ist much harder than buying". Er hatte nicht unrecht: Bedingt durch den Perspektivwechsel ergeben sich neue Fragestellungen. Allein auf der Finanzierungsseite habe ich ganz andere Herausforderungen kennengelernt, zum Beispiel durch unverschuldete Engpässe im Budget, Themen, von denen der Kunde, am Ende nichts mitbekommt - solange das Kind nicht in den Brunnen fällt. Zum Zweiten ändert sich natürlich auch die inhaltliche Arbeit am "Boot" und an anderen Projekten, weil ich nun als direkter Vertragspartner zusammen mit unseren Produzent:innen viel enger mit den Autor:innen zusammenarbeite und mit ihnen die Wünsche unserer Kunden diskutiere - und deren Umsetzbarkeit. So hat der Perspektivwechsel ein neues Feld an spannenden Aufgaben mit sich gebracht.

Aber als Produzent legen Sie auch beim "Boot" nicht selbst Hand an?

MARCUS AMMON: Nein, ich kann meine Talente ganz gut einschätzen. Die produzentische Verantwortung von Staffel 4 liegt bei Nina Maag. Sie macht einen hervorragenden Job. Unsere Herstellungsleitung, Sascha Ommert und Sebastian Rybing, hat die Zahlen im Griff. Am Set bleibe ich der Frühstücksdirektor (lacht).

Mit der Terminverschiebung der dritten Staffel von April auf den 14. Mai können Sie gut leben?

MARCUS AMMON: Ja. Ich finde die Entscheidung von Sky in Anbetracht der geopolitischen Lage sehr sensibel.

Spielen für Sie künftig auch weitere bestehende Marken der Bavaria eine Rolle?

MARCUS AMMON: Unabhängig einer genauen rechtlichen Prüfung, haben wir uns ausführlich mit Bavaria-Produktionen vergangener Jahre beschäftigt. Neben "Das Boot" und Raumpatrouille Orion" gibt es nicht so viele Marken, die meines Erachtens heute noch Potential für eine erfolgreiche Weiterführung hätten. "Orion" befindet sich bei Nina Maag in Entwicklung. Es ist ein spannendes Unterfangen, mit deutscher Science Fiction auf Augenhöhe mit amerikanischem SciFi zu bleiben - oder aber einen ganz anderen erzählerischen Ansatz zu wählen. Daneben bin ich über einige TV-Marken wie zum Beispiel Auf Achse" oder Der Fahnder" gestolpert. Ein befreundeter Produzent hat mich auf Das Blaue Palais" aufmerksam gemacht. Für die siebziger Jahre war das eine bahnbrechende Reihe. Rainer Erler hat damals Themen angepackt, die immer noch aktuell sind. Unser Hauptaugenmerk liegt aber eindeutig auf frischen Stoffen, die den Zeitgeist von heute treffen.

Wie wollen Sie die Balance zwischen linearen und non-linearen Formaten halten?

MARCUS AMMON: Die Zauberformel liegt in einer klugen Mischung aus linearen und non-linearen Formaten. Wenn wir neue Stoffe für die Öffentlich-Rechtlichen entwickeln, denken wir wie selbstverständlich auch an ein jüngeres Mediatheken-Publikum. Ausschließlich fürs Lineare konzipierte Ideen werden nicht mehr beauftragt.

Inwieweit sehen Sie Ihre Aufgabe darin, die langlaufenden Formate weiter zu entwickeln und zu modernisieren?

MARCUS AMMON: Auch das gehört zu meinen Aufgaben. SOKO Stuttgart" ist ein gutes Beispiel für ein Format, bei dem ich mir überlege, wie wir es für ein junges Publikum noch interessanter machen und Geschichten entwickeln können, die nicht nur das klassische "SOKO"-Publikum ansprechen. Wir produzieren eine der erfolgreichsten "SOKOs", aber wir wissen auch, dass wir für keine Produktion eine Garantie für die Ewigkeit haben. Natürlich möchten wir neue langlaufende Formate platzieren; wann immer es Ausschreibungen für entsprechende Sendeplätze gibt, nehmen wir an den Pitches teil.

Bleiben die langlaufenden Formate alle erhalten?

MARCUS AMMON: Am spannendsten ist hier das Format Daily. Sturm der Liebe" von unserer Produzentin Bea Schmidt ist eine der erfolgreichsten Dailys ever und auch eines der erfolgreichsten Programme in der Mediathek der ARD. Es war aber von Bestrebungen der ARD zu hören, diesen Sendeplatz anders zu belegen - was viele Fans sehr enttäuschen würde. Deshalb ist auch eine meiner Kernaufgaben, eine Strategie für den "Sturm" im Speziellen und das Format Daily im Allgemeinen zu entwickeln. Dabei geht es darum, wie wir unsere Kompetenz in der Entwicklung und Produktion von Dailys, die nach ganz eigenen Regeln funktionieren, ebenso für neue Formate nutzen können. Ich glaube an eine Zukunft der Daily und des "Sturms".

War es eine große Umstellung für Sie, sich mit teilweise stark formatierten Programmen wie "Inga Lindström" oder den Rosenheim-Cops" auseinanderzusetzen? Bei Sky war die Programmphilosophie ja eine ganz andere.

MARCUS AMMON: Es war im Grunde keine Umstellung, weil ich schon immer ein TV-Junkie und ein großer Fan von lokalen TV Movies, Filmreihen und Serien war und bin. Zum Beispiel ist der "Tatort" am Sonntag seit Jahrzehnten fester Bestandteil meiner TV-Woche, aber auch Serien wie "SOKO", "Die Rosenheim-Cops" oder Rentnercops" waren mir durchaus vertraut. Und ich habe mich schon immer für die kreativen Macher interessiert, die hierzulande hinter den spannenden Geschichten stecken.

In welchen weiteren Programmbereichen möchten Sie mit der Bavaria Fiction noch glänzen?

MARCUS AMMON: Ich sehe mehrere Bereiche, die momentan bei der Bavaria Fiction unterrepräsentiert sind. Zum Beispiel denken wir darüber nach, uns in der Comedy schlagkräftiger aufzustellen. Andere zielgruppenspezifische Segmente werden wir genauer analysieren und konsequenter bedienen. Auch wenn wir Bavaria Fiction heißen, hat uns das nicht davon abgehalten, uns im Bereich Dokumentation zu verstärken und dieses zuschauerstarke Genre zukünftig in unser Portfolio aufzunehmen. Daher nun der Schritt, mit dem mehrfach ausgezeichneten Doku-Produzenten Emanuel Rotstein die Produktions-Unit "Bavaria Fiction Documentaries" aufzubauen. Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir hier so schnell handeln und Emanuel für uns gewinnen konnten.

Denken Sie hier an Dokumentationen, die ihre fiktionalen Themen begleiten?

MARCUS AMMON: Natürlich bietet sich der Brückenschlag zu unseren fiktionalen Angeboten an. "Die Wannseekonferenz" der Kolleg:innen der Constantin ist ein beeindruckendes Beispiel wie ein TV-Film mit einer Dokumentation informativ bereichert werden kann. Aber es besteht bei Streamern wie Sendern auch eine große Nachfrage nach Stand-alone Dokumentationen.

Stimmen Sie sich diesbezüglich mit den anderen Töchtern der Bavaria Film ab?

MARCUS AMMON: Mit Story House gibt es hier die größten Schnittmengen. Mit Andreas Gutzeit verstehe ich mich gut. Story House geht den umgekehrten Weg: Sie kommen aus dem non-fiktionalen Bereich und fassen jetzt zum Beispiel mit Sisi" für RTL+ in der Fiction Fuß. Wir sind davon überzeugt, dass der Bedarf nach Dokus so groß ist, dass wir uns nicht in die Quere kommen werden - und wir informieren uns gegenseitig über unsere Projekte.

Welche Ambitionen haben Sie im Kinobereich, da passierte zuletzt nicht allzu viel, während die Bavaria früher für diverse Leuchtturmprojekte stand?

MARCUS AMMON: Im Idealfall schaffen wir es wieder, solche Leuchtturmprojekte zu finden und zu produzieren. Ich hatte in meinen ersten Monaten allerdings einen anderen Fokus, als die Kinoaktivitäten zu reaktivieren. Kino funktioniert nach eigenen Regeln und ist mit anderen Risiken behaftet, derer wir uns durchaus bewusst sind. Gleichsam ist das kein Grund, das Kino links liegen zu lassen.

Also gibt es derzeit nichts anzukündigen?

MARCUS AMMON: Noch nicht. Wir haben ein paar Kinoprojekte in der Entwicklung und sprechen mit unterschiedlichen Verleihern, aber es ist momentan noch zu früh, öffentlich darüber zu sprechen.

Wie hat die Bavaria Fiction die personellen Verluste von Moritz Polter und Oliver Vogel kompensiert?

MARCUS AMMON: Moritz und Oliver sind tolle Produzenten, denen ich freundschaftlich verbunden bin. Aber wir haben viele sehr gute Leute, zum Beispiel hat das Kölner Team - Jan Kruse, Lucia Staubach, Peter Güde - den Weggang von Oliver super aufgefangen und vielversprechende Projekte an Land gezogen. Ich bin guter Dinge, dass es uns trotz des leer gefegten Marktes gelingen wird, im Zuge einer Verjüngung unserer Produzent:innen-Riege, engagierte Producer:innen und Produzent:innen zu uns zu holen. Stichwort Employer Branding: Ich wünsche mir, dass die Bavaria Fiction noch mehr als das wahrgenommen wird, was sie ist: agil, cool, sexy, flexibel, energiegeladen. Wir möchten eine Heimat für junge, kreative und diverse Menschen sein.

Dieses Nachwuchsproblem betrifft ja den ganzen Markt. Denken Sie auch über Ausbildungsinitiativen nach?

MARCUS AMMON: Natürlich liegt uns das Thema am Herzen. Gezielte Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Nachwuchsförderung sind hier wichtige Elemente. Unter anderem bieten wir ein Traineeprogramm für Hochschulabsolvent:innen im Bereich Produktion an, das besonders auf "learning on the job" setzt. Mit einem Traineeship zum "Production Accountant TV & Film" sprechen wir explizit Quereinsteiger an. In Kooperation mit dem ZDF und der Dualen Hochschule Baden-Württemberg haben wir ein Duales Studium mit dem Schwerpunkt Producer gestartet. Wir unterstützen das Mentoring-Programm Into the Wild für junge Filmemacherinnen. Solche Initiativen sind für uns selbstverständlich. Der Austausch mit den Filmhochschulen zählt auch zu meinen Aufgaben. Es ist wichtig, dass uns die jungen Kreativen auf dem Zettel haben.

Woran werden Sie festmachen, dass Ihre Anstrengungen Früchte tragen? Haben Sie sich eine Timeline gesetzt?

MARCUS AMMON: Ich habe mir in den ersten drei Monaten einen Sieben-Punkte-Plan gemacht, die meisten dieser Punkte haben wir bereits in unserem Gespräch thematisiert. Dieser sieht im Wesentlichen die Optimierung interner Prozesse und Strukturen vor, wichtige Personalthemen, den Ausbau unseres Kerngeschäfts in Zeiten knapper Kassen, die Erweiterung unserer Geschäftstätigkeit sowie die öffentliche Wahrnehmung der Bavaria Fiction. Letztlich wird meine Arbeit an zwei Faktoren gemessen werden: Gelingt es uns, Umsatz und Deckungsbeitrag gemäß unserer Planung abzuliefern und werde ich es schaffen, meine selbstgesteckten Ziele zu erreichen. Dafür habe ich mir einen Zeithorizont von zwölf bis 18 Monaten gesetzt.

Das Interview führten Frank Heine und Ulrich Höcherl