Deutscher Fernsehpreis terminiert

Der Deutsche Fernsehpreis wird in diesem Jahr am 14. September in Köln verliehen. Die Federführung hat das ZDF übernommen, das die Verleihung am gleichen Tag ab 20.15 Uhr ausstrahlen wird.

Der Deutsche Fernsehpreis wird in diesem Jahr am 14. September in Köln verliehen. Das gaben die Preisstifter ARD, ZDF, RTL, Sat1 und Deutsche Telekom heute bekannt. Die Federführung liegt in diesem Jahr turnusgemäß beim ZDF, das die von Riverside Entertainment produzierte Gala am gleichen Tag ab 20.15 Uhr übertragen wird.

Der neue ZDF-Intendant Norbert Himmler sagt über die Bedeutung des Preises: "Fernsehen gibt Orientierung und Zusammenhalt. Gerade auch in schwierigen Zeiten versorgt es uns täglich mit verlässlicher Information, aber auch mit hochwertiger Unterhaltung. Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist der Fernsehpreis der wichtigste Gradmesser für Qualität und Erfolg im deutschen Fernsehen. Mit der Rückkehr auf den Schirm im letzten Jahr, den neuen Kategorien und der Öffnung für Plattformprogramme ist der Award 2022 bestens aufgestellt."

Der Deutsche Fernsehpreis wird in insgesamt 30 Kategorien vergeben.