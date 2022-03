Jana Burbach macht Paramount+-Original "Anywhere"

Gaumont und der Streamingdienst Paramount+ sind eine langfristige Partnerschaft eingegangen. Unter den ersten Paramount+-Serienprojekten ist auch das Format "Anywhere" von der deutschen Drehbuchschreiberin Jana Burbach.

Der Streamingdienst Paramount+ von Paramount Global ist eine langjährige Partnerschaft mit der Produktionsfirma Gaumont eingegangen, um Paramount+-Originals zu produzieren. Zu den ersten Projekten gehört auch die Serie "Anywhere" aus Deutschland von Creator und Drehbuchschreiberin Jana Burbach ("Bad Banks", "Tribes of Europa").

In der Serie geht es um die Figur Toni Falk, die sich wie ein Chamäleon anpassen kann, was sehr gut für ihren Beruf, aber schlecht für ihre persönlichen Beziehungen ist. Andere internationale Paramount+-Projekte, die grünes Licht für die Entwicklung bekommen haben, sind: "The Signal" ("Le Signal"), "Desolate Future" ("Futuro Desierto") und "Impact".

Gaumont wird bei der Produktionen der Serien mit Paramounts eigenem internationalen Studio VIS zusammenarbeiten. Paramount+ plant in diesem Jahr insgesamt 50 neue internationale gescriptete Originals in die Produktion zu schicken. VIS wiederum erhält über Gaumont Zugang zum großen Talente-Netzwerk von Gaumont, die für internationale Hitserien wie Lupin", Narcos" oder Barbaren" stehen.

"The Signal" ist ein französischer Horrorthriller von Showrunner Francois Uzan ("Lupin"), "Desolate Future" aus Argentinien ist ein dystopischer Sci-Fi-Thriller und "Impact" auch aus Frankreich basiert auf dem Bestseller von Olivier Norek, einem Thriller über Umweltverschmutzung.

Raffaele Annecchino, Paramounts President & CEO of International Networks, Studios and Streaming, der diese Nachricht auch auf den Lille Dialogues auf dem Series Mania Forum in Lille bekannt gab, sagte: "Diese langfristige Partnerschaft mit der etablierten und erfahrenen Produktionsfirma Gaumont ist ein weiteres Beispiel unserer Verpflichtung, hochqualitativen Content zu produzieren, der Grenzen überschreitet und ein weltweites Publikum anspricht."

CEO Gaumont, Sidonie Dumas, ergänzte: "Wir freuen uns darüber, eine weltweite Partnerschaft mit Paramount+ einzugehen und zur internationalen Verbreitung von Paramount+ mit vier neuen Serien aus Europa und Lateinamerika beizutragen."