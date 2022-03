14 Filme im Rennen um Doc Alliance Award

Für den Doc Alliance Award, der im Mai im Rahmen des Marché du Film in Cannes zum 15. Mal vergeben wird, hat jedes im Netzwerk Doc Alliance vertretene europäische Dokumentarfilmfestival je einen langen und einen kurzen Dokumentarfilm aus seinem vergangenen Programm nominiert.

Sieben lange und sieben kurze Dokumentarfilme sind jetzt für den Doc Alliance Award nominiert worden. Dazu hat jedes der sieben im Netzwerk Doc Alliance vertretenen europäischen Dokumentarfilmfestivals - CPH:DOX, Doclisboa, Millennium Docs Against Gravity FF, DOK Leipzig, FIDMarseille, Ji.hlava IDFF und Visions du Réel - jeweils einen Film aus seinem vergangenen Programm benannt.

Im Falle von DOK Leipzig ist das der Langfilm "Nasim" und der Kurzfilm "Light Years". In "Nasim", der auf dem Festival im vergangenen Jahr im Deutschen Wettbewerb mit dem DEFA-Förderpreis und dem ver.di-Preis für Solidarität, Menschlichkeit und Fairness ausgezeichnet worden war, schildern die Filmemacher Ole Jacobs und Arne Büttner das Leben der Afghanin Nasim und ihrer Familie im Geflüchtetenlager Moria auf Lesbos. Monika Probas "Light Years" war im vergangenen Jahr in Leipzig im internationalen Kurzfilmwettbewerb zu sehen gewesen und erzählt die Geschichte zweier junger Männer, die das orthodoxe Seminar absolviert haben und jetzt vor der Entscheidung stehen, Familien zu gründen oder Mönche zu werden.

Für den Doc Alliance Award nominiert sind:

LANGFILM

"5 Dreamers and a Horse", Armenien/ Deutschland/ Schweiz/ Dänemark/ Georgien, Regie: Aren Malakyan und Vahagn Khachatryan, nominiert von Visions du Réel

"A Night of Knowing Nothing", Frankreich/ Indien, Regie: Payal Kapadia, nominiert von FIDMarseille

"The Eclipse", Norwegen, Regie: Nata?a Urban, nominiert von CPH:DOX

"Kapr Code", Tschechische Republik/ Slowakei, Regie: Lucie Králová, nominiert von Ji.hlava IDFF

"Nasim", Deutschland, Regie: Ole Jacobs und Arne Büttner, nominiert von DOK Leipzig

"The Pawnshop", Polen, Regie: Lukasz Kowalski, nominiert von Millenium Docs Against Gravity

"Yoon", Portugal, Regie: Pedro Figueiredo Neto und Ricardo Falcão, nominiert von Doclisboa

KURZFILME

"Abyss", Dänemark, Regie: Jeppe Lange, nominiert von CPH:DOX

"Aralkum", Usbekistan/ Deutschland, Regie: Daniel Asadi Faezi und Mila Zhluktenko, nominiert von Visions du Réel

"Beautiful Solution", Tschechische Republik, Regie: Eliska Cílková, nominiert von Ji.hlava IDFF

"Joanna d'Arc", Polen, Regie: Aleksander Szama?ek, nominiert von Millenium Docs Against Gravity

"Light Years", Polen, Regie: Monika Proba, nominiert von DOK Leipzig

"In the Billowing Night", Frankreich, Regie: Erika Etangsalé, nominiert von FIDMarseille

"Peace", Portugal, Regie: José Oliveira und Marta Ramos, nominiert von Doclisboa

Der Doc Alliance Award wird am 24. Mai im Rahmen des Marché du Film in Cannes zum 15. Mal vergeben und ist mit jeweils 8.000 Euro dotiert. Über die Gewinnerfilme entscheidet eine siebenköpfige Jury, bestehend aus den Journalist:innen Esther Buss (Jungle World, Filmdienst, Der Tagesspiegel), Frederik Bojer Bové (POV.International), Teresa Vieira (Antena 3, Cineuropa), Nepheli Gambade (Critikat), Micha? Walkiewicz (Filmweb) und Leila Basma (dok.revue), sowie Nicolas Wadimoff (Filmemacher, Leiter des Département Cinéma an der HEAD - Genève).