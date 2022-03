Charlie Woebcken: "Dieser Markt geht an uns vorbei"

Charlie Woebcken ist Vorstandsvorsitzender der Studio Babelsberg AG und Geschäftsführer der Studio Babelsberg Motion Pictures GmbH, zudem sitzt er unter anderem im Vorstand des VTFF. Anfang Januar war bekanntgegeben worden, dass die TPG Real Estate den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Studio Babelsberg AG abgeschlossen hat. Studio Babelsberg wird damit Teil der Studioplattform Cinespace Studios, agiert aber weiter als eigene Marke. Charlie Woebcken hält (wie Vorstandskollege Christoph Fisser) weiterhin eine Minderheitsbeteiligung. Wir sprachen mit ihm darüber, weshalb der aktuelle Produktionsboom den Standort Deutschland bestenfalls partiell erreicht.

BLICKPUNKT: FILM: Mit Blick auf 2020 sprachen Sie zuletzt von einem "Rekordjahr" für Studio Babelsberg. Wie kam man seither durch die Pandemie?

CHARLIE WOEBCKEN: 2020 war in der Tat unser Rekordjahr. Mit Matrix Resurrections" und Uncharted" hatten wir zwei große internationale Kinoprojekte am Standort - und damit eine gute Auslastung. Theoretisch hätte sie sogar noch besser sein können, wenn die Pandemie-Maßnahmen im Fall von "Matrix" nicht zu einer zwangsweisen Unterbrechung der Produktion geführt hätten. Durch die Verschiebung konnten wir im Herbst dann kein weiteres größeres Projekt mehr beherbergen - und bis zur Wiederaufnahme des Drehs standen die bereits aufgebauten Sets möglichen anderen Studiovermietungen im Weg. Aber das ist letztlich Klagen auf hohem Niveau, zumal es alles andere als selbstverständlich war, dass das "Matrix"-Sequel in Deutschland realisiert wurde. Es ist nicht zuletzt der Treue von Lana Wachowski zu unserem Standort zu verdanken, sie konnte sich bei der Wahl des Studios durchsetzen. Das ist großartig, aber leider ein Ereignis, wie es vielleicht alle paar Jahre vorkommt. Die abschließende Bilanz für 2021 haben wir noch nicht veröffentlicht, aber ich kann zumindest sagen, dass es - nicht zuletzt getrieben durch die von der Dark Ways produzierte Netflix-Serie 1899" - auch ein gutes Jahr war. Dennoch muss ich konstatieren, dass wir die langfristigen Folgen der Pandemie im Grunde jetzt erst so richtig zu spüren bekommen.

B:F: Inwiefern?

WOEBCKEN: Zum einen haben sich im Lauf der Pandemie enorm viele Projekte verschoben. Vor allem aber hat sich der Trend hin zu Streamingproduktionen massiv und nachhaltig beschleunigt. Wir schätzen, dass die weltweite Filmproduktion nach Herstellungsvolumina derzeit zu etwa 75 Prozent auf serielle Formate entfällt, in England dürfte das Verhältnis sogar eher bei 80:20 liegen. Dieser Markt geht an uns aber leider nahezu völlig vorbei, an die großen Prestigeproduktionen kommen wir schlicht nicht heran.

B:F: Nun ist beispielsweise "1899" aber doch durchaus eine Vorzeigeproduktion?

WOEBCKEN: Es ist herauszustellen, dass "1899" von Jantje Friese, Baran bo Odar und Philipp Klausing im Auftrag von Netflix produziert wird, drei Produzenten, mit denen wir seit Jahren sehr gut zusammenarbeiten. Allein aufgrund der wegweisenden Produktionstechniken ist das ein Vorzeigeprojekt. Aber nüchtern betrachtet ist "1899" die erste und bislang einzige Produktion, die GMPF-Förderung in Höhe von zehn Mio. Euro erhalten hat. Das mag für eine mittelgroße Produktion wie diese ausreichen, für die wirklich großen Projekte können wir mit einer solchen Maximalsumme nicht einmal im Ansatz mit anderen Standorten konkurrieren. Nur um einmal die Dimensionen zu verdeutlichen: Eine große Serienproduktion für Apple TV+, bei der wir in der ersten Staffel von zehn Episoden mit Budgets von jeweils rund 15 Mio. Euro sprechen, hätte schon wegen der guten Infrastruktur vor Ort ein Auge auf Prag oder Berlin/Potsdam geworfen - tatsächlich aber bekam Irland den Zuschlag. Wir hätten wenigstens 25 Prozent von 150 Mio. Euro an den Tisch bringen müssen - und nicht die vier Mio. Euro, mit denen wir beim GMPF gelandet wären. Denn das ist auch noch ein wichtiger Punkt: Um überhaupt auf zehn Mio. Euro Förderung zu kommen, musste "1899" statt der üblichen 40 ganze 70 Punkte im kulturellen Eigenschaftstest erzielen. Eine derart hohe Hürde, die die Serie nur deshalb nehmen konnte, weil es sich um eine aus Deutschland heraus produzierte Serie handelt, ist europaweit völlig unüblich - und sie ist nur aufgestellt worden, weil man sich bewusst ist, dass die Mittel viel zu knapp bemessen sind. Auch auf diese Weise schließt man Produktionen aus.

B:F: Mit der Notifizierung des GMPF wurde zumindest die Voraussetzung für eine weitere Erhöhung geschaffen.

WOEBCKEN: Die Anträge liefen im vergangenen Jahr ja weiter, nachdem die damals mögliche Maximalsumme bereits im Juli komplett bewilligt war. Und soweit ich gehört habe, sind wohl nicht nur die 50 Mio. Euro, die erfreulicherweise nun auch im zweiten Regierungsentwurf für den Haushalt 2022 stehen, voll beantragt. Sondern es laufen angeblich auch schon Förderanträge in Mittel hinein, die dem GMPF aus dem DFFF zufließen. Dass nun bereits Umschichtungen in Höhe von 25 Mio. Euro beschlossen wurden, ist erfreulich, das alleine kann den Bedarf aber nicht decken. Zudem sprechen wir nach wie vor von einem Entwurf; nicht zuletzt der Krieg in der Ukraine könnte sich im weiteren Haushaltsverfahren noch belastend auswirken. Immerhin weiß die BKM um den dringenden Bedarf und hat weitere Schritte in Aussicht gestellt, von denen wir hoffen, dass sie zeitnah erfolgen.

B:F: Vom Antragsansturm können Sie nicht profitieren?

WOEBCKEN: Nein, denn es handelt sich primär um eine Vielzahl kleinerer Serienproduktionen, die kein Studio benötigen. Die großen Produktionen, die Babelsberg zuletzt als Standort ins Auge gefasst hätten, finden in Deutschland nicht die nötige Förderung vor. Was umso bedauerlicher ist, als man den GMPF wenigstens insoweit mit dem DFFF II synchronisieren müsste, dass man Förderintensität und Kappungsgrenzen angleicht. Wir müssten mit dem GMPF wenigstens bei 25 Prozent und bis zu 25 Mio. Euro pro Projekt landen.

B:F: Im DFFF II steckt trotz des Übertrags von Mitteln auf den GMPF seit der Gründung mehr Geld, als abgerufen wird. Weshalb können Sie nicht stärker auf Kinoproduktionen setzen?

WOEBCKEN: Dass der DFFF II als explizit auf Produktionsdienstleister gemünzte Förderung nicht stärker nachgefragt wird - tatsächlich würde ich schätzen, dass auf Studio Babelsberg 80 Prozent des bisherigen Gesamtvolumens entfiel - liegt an verschiedenen Punkten. Ein ganz wesentlicher ist, dass die Antragshürden für VFX-Unternehmen nach wie vor viel zu hoch sind. Wir kämpfen nicht zuletzt auf Ebene des VTFF entschieden dafür, an dieser Stelle Abhilfe zu schaffen. Mit der Pandemie kam aber nun noch ein weiteres Problem hinzu: Produktionen, die DFFF-Förderung in Anspruch nehmen, unterwerfen sich bekanntlich einer Kinoauswertungspflicht und den Sperrfristen nach dem FFG. Inwieweit deren Länge zeitgemäß ist, muss man schon grundsätzlich hinterfragen, aber wir befinden uns gerade in einer Situation, in der wirklich alles im Fluss ist, in der sich vorab kaum noch sagen lässt, wie ein Film am Ende ausgewertet wird. Zumindest solange die Kinoauswertung nicht wieder weltweit flächendeckend auf Vor-Pandemie-Niveau funktioniert, müsste man die entsprechenden Vorgaben aussetzen. Tatsächlich ist die Position des VTFF, dass diese ganz fallen müssen. Denn es handelt sich wie gesagt um eine Förderung, die Produktionsdienstleister adressiert - diese aber können nicht in der Verantwortung für eine Kinoauswertung stehen, das ist in dieser Form weltweit einzigartig. Die Koppelung mit dem FFG hat in einer Dienstleisterförderung per se nichts zu suchen, aktuell schadet sie uns massiv.

B:F: Die Herausbringungsverpflichtungen und Fristen beziehen sich aber doch ausschließlich auf Deutschland. Kann das alleine internationale Produktionen abschrecken?

WOEBCKEN: Ich kann nur berichten, dass uns in jüngerer Vergangenheit interessierte Produktionen wegen genau dieses Punktes abgesagt haben.

B:F: In der Vergangenheit hatte Studio Babelsberg regelmäßig auch als Koproduzent agiert, um Projekte an Land zu ziehen...

WOEBCKEN: Bis die bekannten steuerrechtlichen Probleme geklärt sind, gehen wir keine Koproduktionen mehr ein. Das Problem ist, dass das Bundesfinanzministerium an dieser Stelle nur begrenzt Einfluss hat und die Behörden auf Landesebene reaktiv eigenständig agieren. Es ist also schwierig, abzuschätzen, wann hier wieder Planungssicherheit eintritt.

B:F: Kann die Antwort auf das Förderdilemma nur der Wechsel zu einem steuerbasierten Anreizsystem sein?

WOEBCKEN: Ich denke nicht, dass ein vollständiger Wechsel die richtige Antwort für alle Beteiligten wäre. Denn gerade für kleinere Produzenten oder Produktionsdienstleister könnte der administrative Aufwand dafür zu hoch werden. Als eine zentrale Säule sollte man es aber selbstverständlich ins Auge fassen. Ich sehe da nicht zuletzt Frankreich als eine Benchmark, wo völlig abgekoppelt von anderen Förderprogrammen schon 2009 mit dem TRIP-Programm ein steuerbasiertes System für Produktionsdienstleister und internationale Produzenten eingeführt wurde. Da müssten wir hin - und ich hoffe sehr, dass wir in diesem Jahr zumindest die Willensbildung hinbekommen. Tatsächlich haben wir uns unter anderem auf Ebene des VTFF noch zu Zeiten der vorherigen Koalition mit dem Finanzministerium ausgetauscht, um die Systematik auszuloten. Systeme wie jene von England oder Ungarn lassen sich zum Beispiel nicht direkt auf Deutschland übertragen. Denn anders als etwa in England haben wir im deutschen Steuerrecht keine Spielräume für Ermessensentscheidungen: Bei uns ist alles viel strenger geregelt - und damit viel komplizierter. Vorbild könnte im Prinzip die FuE-Zulage sein. Wie die Lösung im Detail aber auch immer aussieht: Sie muss dieselbe Zuverlässigkeit bieten wie ein steuerbasiertes System, ansonsten bringt es wenig. Haushaltsbasierte Lösungen sind für projektbezogene Geschäfte wie die Filmproduktion einfach schon deswegen problematisch, weil Mittel pro Jahr fixiert sind und nur sehr eingeschränkt vor- oder zurückgetragen werden dürfen. Wenn wir also auch nur vorübergehend eine haushaltsbasierte Lösung beibehalten, dann müssen die Töpfe erheblich großzügiger ausgestattet werden - und dann darf auch kein Cut gemacht werden, wenn am Ende des Jahres etwas übrig bleibt. Ohne dauerhaft verlässlich hohe Ausstattung gibt es keine Planungssicherheit, ohne Förderquoten und Kappungsgrenzen auf internationalem Niveau keine Wettbewerbsfähigkeit. Das ist einfach eine Tatsache - und der Schlüssel zum Ausbruch aus einem Teufelskreis, der Deutschland auch bei den Fachkräften zunehmend ins Hintertreffen geraten lässt.

B:F: Sie sehen den Fachkräftemangel primär in mangelnder Standortauslastung begründet?

WOEBCKEN: Verlässlichkeit und Planbarkeit von Beschäftigung sind nun einmal zentrale Schlüssel. Von den Produzenten hört man ja meistens, dass uns die Fachkräfte aufgrund des großen Andrangs der internationalen Produktionen fehlen. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Viele gute Leute, die wir hierzulande ausgebildet haben, arbeiten schlicht im Ausland. Etliche sind nach England gegangen, andere finden dauerhafte Anstellungen in Ländern wie Ungarn oder Tschechien, weil man dort eben eine ordentliche Auslastung hinbekommt. Es geht gar nicht so sehr um den Großteil der Beschäftigten, sondern um Schlüsselpositionen wie z.B. Line Producer, Unit Production Manager oder Filmgeschäftsführer:innen, die hierzulande händeringend gesucht werden. Wo es übrigens weltweit einen eklatanten Fachkräftemangel gibt, der durch den Streaming-getriebenen Produktionsboom ausgelöst wurde, ist in der Synchronbranche. Das gilt gerade auch für die USA, wo es früher praktisch keine Synchronisationskultur gab. Deutschland hatte da stets eine herausragende Rolle, dennoch erinnere ich mich, dass es die Branche hierzulande noch vor wenigen Jahren schwer hatte - jetzt wissen die Studios schier nicht, wo sie die Sprecher:innen herbekommen sollen...

B:F: Was unternimmt Studio Babelsberg um dem Fachkräftemangel abseits der Auslastungsfrage zu begegnen?

WOEBCKEN: Wir richten den Blick natürlich nicht zuletzt auf die Zukunft unserer Branche. So unterstützen wir beispielsweise das EPI finanziell dabei, Fortbildungsangebote im Bereich der virtuellen Produktionstechniken aufzubauen, bei denen wir mit unserem Standort deutschlandweit Vorreiter sind - mit gleich zwei LED-Stages: Mit der Dark Bay, die von Dark Ways für die Produktion von "1899" errichtet wurde. Und mit der von ICT, Ludwig Kameraverleih und LAVAlabs betriebenen Halostage. Das sind revolutionäre Technologien, für die wir das Know-How erst aufbauen müssen. Die Dark Bay etwa wird als virtuelles Studio über die sogenannte "Brain Bar" gesteuert, an deren Workstations jene Fachkräfte aus allen Bereichen von Kamera bis Beleuchtung sitzen, die die Abläufe koordinieren und kontrollieren. Das sind alleine über ein Dutzend Leute, die bei einer solchen Produktion jeden Tag am Set sind. Die haben wir in Deutschland schlicht noch nicht am Start, bei "1899" kam diese Crew größtenteils aus England. Der Punkt ist, dass man sich das entsprechende Know-how letztlich in der Praxis erarbeiten muss, das ließe sich also erheblich beschleunigen, wenn wir ein Fördersystem hätten, das die entsprechenden Produktionen an den Standort holen würde. Leider ist das Gegenteil der Fall, die Fördersituation ist derzeit so angespannt, dass die Dark Bay sogar interimsweise abgezogen werden könnte. An eine Standortkonsequenz für mögliche Folgestaffeln von "1899" wollen wir hier noch nicht denken. Das wäre ein schwerer Schlag, auch weil Deutschland gerade bei einer solchen Zukunftstechnologie nicht ins Hintertreffen geraten darf.

B:F: Wie verändern virtuelle Produktionstechniken die Arbeit auf Studioebene?

WOEBCKEN: Ehrlich gesagt hatten wir zunächst die Befürchtung, dass unser Art Department bei einer solchen Virtual Production kaum noch etwas zu tun hätte. Aber tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Denn die Vielfalt der Szenarien, die sich in der Dark Bay - im Prinzip eine High-Tech-Theaterbühne mit Rückprojektion und laufend wechselnden Sets - umsetzen lässt, ist praktisch unbegrenzt. Sämtliche Sets wurden modular und beweglich montiert, um einen Wechsel innerhalb von nur ein bis zwei Stunden zu ermöglichen. Das hat sich dann förmlich wie eine Perlenkette vor der Marlene-Dietrich-Halle aufgereiht - ein tolles Bild. Im Prinzip können wir alles, was früher im Außenbereich gedreht wurde, jetzt auch im Studio realisieren. Das ist auch aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ein wichtiger Aspekt, da so Reiseproduktionen vermieden werden können.

B:F: Bis 2023 sollen bundesweit einheitliche Nachhaltigkeitskriterien in den Förderrichtlinien verankert sein. Hält die Arbeit an den Fördermechanismen zur Abfederung der Mehrkosten da Schritt?

WOEBCKEN: Derzeit noch nicht, allerdings muss man tatsächlich erst einmal Messungen durchführen, um dann zu sehen, welche Incentives sinnvoll sind - dazu dient vorrangig die Initiative "100 Grüne Produktionen", bei der sich pandemiebedingt einige Verschiebungen ergeben haben. Der VTFF begleitet diesen Prozess natürlich sehr eng, so sitze ich für den Verband zusammen mit Sepp Reidinger und Bojana Nikolaidis in den Arbeitsgruppen, in denen die Mindeststandards erarbeitet wurden. Im Rahmen der Diskussionen hat sich leider schnell herausgestellt, dass weder die Sender noch die Produzenten bereit sein werden, die Mehrkosten zu tragen - es wird also an den Dienstleistern hängen bleiben. Nun stellen wir uns der Verantwortung grundsätzlich gerne, zumal sich Deutschland an dieser Stelle durchaus als Produktionsstandort profilieren könnte. Aber die Umstellung muss finanzierbar sein. Das geht nun einmal nicht ohne Förderung, wir reden schließlich von massiven Investitionen, in Bereichen wie der Energieversorgung bei Außendreharbeiten sogar von einem kompletten Technologiewechsel. Wir hoffen, dass sich gerade über das neue Klimaschutzministerium ein Programm aufstellen lässt, das die filmtechnischen Dienstleister adressiert.

B:F: Um noch einmal konkret auf Studio Babelsberg zu kommen: Gegenüber der dpa erklärten Sie unlängst, man lebe quasi "von der Hand in den Mund". Was machte das Unternehmen dennoch so attraktiv für Investoren?

WOEBCKEN: Ich bezog mich dabei auf die ganz zentrale Frage der Auslastung, vor allem der planbaren Auslastung. In unserem Spitzenjahr 2020 lagen wir knapp über 50 Prozent, über die letzten 15 Jahre hinweg dürfte der Schnitt eher zwischen 20 und 25 Prozent gelegen haben. Das liegt weit unter dem, was Studiobetriebe in den europäischen Nachbarländern haben. In England zum Beispiel reden wir quasi von Vollauslastung. Dort werden laufend Kapazitäten ausgebaut, das galt zuletzt unter anderem auch für Frankreich, Spanien oder Italien. Deutschland ist als Standort im europäischen Vergleich stark unterentwickelt. Das spricht allerdings letztlich für enormes Potenzial, das sich angesichts des stetig wachsenden Produktionsbedarfs vor allem der Streamer realisieren ließe, wenn es gelänge, die Rahmenbedingungen auf Augenhöhe mit dem Rest Europas zu heben. Dieses Potenzial ist für Finanzinvestoren ausschlaggebend, weniger die Ist-Situation.

B:F: Welche Erwartungen hegen Sie für 2022?

WOEBCKEN: Das ist nicht zuletzt vor dem Hintergrund des schrecklichen Krieges in der Ukraine aktuell schwer zu sagen. Wer weiß, wo uns diese Krise noch hinführt? Schon wegen Covid galt es schwierige haushaltstechnische Probleme zu lösen, jetzt stehen plötzlich neue Themen wie ein dramatisch erhöhter Rüstungsetat im Raum. Unsere große Sorge ist, dass der Kulturbereich zu jenen gehört, bei denen man zum Ausgleich den Rotstift ansetzen könnte. Gerade bei den Anreizsystemen wäre das aber auch aus Sicht der Staatsfinanzen absolut kontraproduktiv, schließlich wird das, was ausgegeben wird, mehrfach wieder eingenommen. Unter anderem die Studie des Wirtschaftsministeriums hat zudem schon vor Jahren gezeigt, dass sich der wirtschaftliche Effekt realisiert, noch bevor Förderung ausgezahlt wird. Bei einem steuerbasierten System gäbe es das Damoklesschwert einer Haushaltssperre natürlich nicht, schon von daher hoffen wir, dass die Gespräche nicht ins Stocken geraten. Was den Produktionsmarkt an sich anbelangt, stehen wir mit dem Beginn des Sommers im Prinzip vor einem enormen Schub, denn weltweit ist durch die Pandemie extrem viel hängen geblieben, da sind regelrechte Flaschenhälse entstanden. Das wird im positiven Sinne auch an uns nicht gänzlich vorbei gehen, unter anderem sind zwei Projekte mehr oder minder in trockenen Tüchern, die ich aber noch nicht konkret benennen darf. Grundsätzlich führen wir für die zweite Jahreshälfte intensive Gespräche. Diese würden sich aber erheblich einfacher gestalten, wenn wir beim DFFF von der Kinobindung loskämen - und wenn die Situation beim GMPF nicht so dramatisch wäre. Wenn eine aus Deutschland heraus produzierte Serie wie "1899" nach Prag abwandern müsste, nur weil wir die Förderung nicht auf die Reihe bekommen... Das täte richtig weh...

Das Gespräch führte Marc Mensch