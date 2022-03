KOMMENTAR: Zeichen setzen

Das Entsetzen wächst mit jedem Tag. Mit seinem verbrecherischen Angriff auf die Ukraine sorgt Russlands Präsident Putin für millionenfaches Leid und eine Flüchtlingswelle von ungeahntem Ausmaß. Auch die Film- und Kinobranche positioniert sich und setzt Zeichen mit beachtlichen Initiativen. Kaum ein Verband auf europäischer oder nationaler Ebene hat nicht seine Mitglieder aufgerufen, auf den völkerrechtswidrigen Überfall zu reagieren.

Waren das zuerst Boykottmaßnahmen von Festivals und Filmmessen gegenüber staatlichen russischen Organisationen, so rückt mit dem wachsenden Terror gegen die Zivilbevölkerung das durch Flucht und Vertreibung verursachte Leiden in den Fokus. So ist es ein bemerkenswertes Zeichen, dass sich 500 Kinos zusammengetan haben, um mit einer Benefizaktion für den Frieden zu demonstrieren und die Helden wider Willen zu feiern, die sich dem Moskauer Despoten in den Weg stellen. Kinobetreiber, Verleiher und Dienstleister machen es möglich, dass sämtliche Einnahmen aus dem bundesweiten Screening des Dokumentarfilms Klitschko" über den früheren Pofiboxer und heutigen Bürgermeister der schwer umkämpften Hauptstadt Kiew den grausam vertriebenen, ukrainischen Kindern zugute kommen. Mehr noch: Die Beteiligten werden die stattlichen Umsatzerlöse mit eigenen Spendengeldern aufstocken.

Der Schauspielerverband BFFS und die Produzentenallianz mühen sich zusammen mit europäischen Partnerverbänden, um ukrainischen Kreativen den Zugang zu europäischen Produktionen zu ermöglichen. Dafür haben Castingagenturen eine eigene Plattform geschaffen, die geflüchteten Künstlern aus der Ukraine helfen soll, auch hier wahrgenommen und eingesetzt zu werden.

Dass auch immer mehr russische Künstler ihre Heimat verlassen, in der nun jeder Hauch von Oppositionsgeist niedergeknüppelt und mit hohen Freiheitsstrafen sanktioniert wird, muss uns gemahnen, auf sie einen differenzierteren Blick zu werfen, wenn sie nicht über Jahre ihre Nähe zu Putin bewiesen haben. Noch weiß niemand, wie lange sich die "Kröte Putin", wie ihn sein gerade zu neun weiteren Jahren strenger Lagerhaft verurteilter Widersacher Nawalny nennt, halten kann. Noch sind die Auswirkungen, die sein Terrorkrieg zeitigen wird, nicht abzusehen. Deswegen gilt es, weiter Zeichen zu setzen.

Wer in diesen düsteren Tagen ein wenig Trost sucht, findet ihn übrigens auch im Kino. Wie kaum ein anderer ist der neue Film des spanischen Meisters Pedro Almodovar, Parallele Mütter", von einer tiefen Menschlicheit erfüllt und schlägt dabei über Generationen einen grandiosen Bogen vom privaten Glück und Schicksal bis hin zu den Schrecken des Spanischen Bürgerkriegs, die bis heute aufgearbeitet werden. Zwei Stunden, die einem den Glauben an den universellen Zusammenhalt der Menschen wieder geben.

Ulrich Höcherl, Herausgeber und Chefredakteur