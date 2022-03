Ampere: Abo-Streamer immer relevanter bei Ausgaben für Sportrechte

Streaming-Dienste werden in diesem Jahr für ein Fünftel aller Ausgaben für Sportrechte in fünf europäischen Ländern verantwortlich sein. Laut Ampere Analysis werden OTT-Abodienste in Großbritannien, Italien, Deutschland, Frankreich und Spanien 20 Prozent der Gesamtausgaben für Sportrechte schultern. 2021 seien es erst zwölf Prozent gewesen.

Ampere stellt fest, dass in den letzten Jahren vor allem DAZN und Amazon ihre Investitionen in Sportrechte in den fünf Ländern erhöht haben. Beide Marktakteure werden bis Ende 2022 zusammen schätzungsweise mehr als 2,3 Mrd. Euro ausgeben. Ein Rechtevertrag der italienischen Fußball-Liga Serie A mit DAZN bedeute beispielsweise, dass Italien mit mehr als der Hälfte (53 Prozent) der Sportausgaben des Landes durch OTT-Abodienste bis Ende des Jahres führend in Europa sein wird. Auch in Deutschland (32 Prozent), Spanien (16 Prozent) und Frankreich (14 Prozent) fällt der Anteil der Streamer-Investitionen vergleichsweise hoch aus. Nur Großbritannien fällit im Ranking mit zwei Prozent zurück, weil dort noch die etablierten Pay-TV-Anbieter Sky und in geringerem Maße BT Sport dominant sind.

Für 2021 schätzt Ampere, dass DAZN bereits der drittgrößte Geldgeber für TV-Sportrechte in den fünf großen europäischen Märkten war. Amazon, der andere Haupttreiber des OTT-Wachstums bei den Ausgaben für Sportrechte, wird 2022 von Platz zehn auf Rang sechs im Anbieter-Ranking vorrücken.