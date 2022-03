Vienna Film Incentive soll internationale Filmemacher für Wien begeistern

Bis Ende 2023 investiert die Stadt Wien in das heute vorgestellte Förderprogramm für internationale Kino-, TV- und Streaming-Produktionen zwei Millionen Euro. Damit sollen nicht nur internationale Filmmacher für die Stadt begeistert werden; mit dem Programm soll auch ein Beitrag zur touristischen Imagebildung der Stadt geleistet werden.

Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke, die Geschäftsführerin der Vienna Film Commission, Marijana Stoisits, und Tourismusdirektor Norbert Kettner haben heute das neue Förderinstrumentarium "Vienna Film Incentive" präsentiert. Wie das Trio erklärte, steht die Förderung internationalen Film- und Serienproduktionen, aber auch Produktionen für Streaminganbietern offen, die mindestens zwei Drehtage in Wien vorweisen können. Die Länge muss mindestens 45 Minuten betragen - bei Serien kann die Länge einzelner Folgen addiert werden - und die Gesamtherstellungskosten bei Spielfilmen müssen mindestens vier Mio. Euro, bei Dokumentarfilmen 500.000 Euro betragen, wobei die Förderquote bei maximal 30 Prozent der Herstellungskosten liegt und bei 400.000 Euro gedeckelt ist. Darüber hinaus muss eine österreichische Serviceproduktionsfirma in die Produktion involviert sein und der Antragsteller muss über nach einem Punktesystem bewertete Förderkriterien den Wien-Bezug seines Projekts nachweisen.

Bis Ende 2023 investiert die Stadt Wien in die "Vienna Film Incentive" zwei Mio. Euro. Neben der Tatsache, dass mithilfe des Förderprogramms "internationale Filmemacher für Wien begeistert werden sollen" nennt Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke noch eine weitere Zielsetzung des Programms: "Neben den wirtschaftlichen Primäreffekten, etwa der Wertschöpfung, die im Rahmen einer Produktion durch Ausgaben vor Ort entsteht, und damit verbundenen Beschäftigungseffekten zielen wir insbesondere auf die touristische Imagebildung ab. Denn Wien als Drehort bedeutet nicht nur Aufträge für die lokale Wirtschaft, standortwirksame Aufwendungen für Nächtigungen oder die Verpflegung der Filmteams, sondern zahlt langfristig auch in die touristische Attraktivität der Stadt ein. Daher ist das neue Vienna Film Incentive operativ auch im WienTourismus angesiedelt."

Tourismusdirektor Norbert Kettner ergänzt: "Bewegtbild gehört seit der Geburtsstunde des Films 1895 zum Kanon der Imagebildung einer Destination. Mit der neuen Förderschiene erweitern wir unser Portfolio: Zusätzlich zur klassischen internationalen Marketingkommunikation können wir nun auch gezielt das Instrument der Filmförderung nutzen, das auf die Steigerung der Wahrnehmung bei potenziellen Besucher:innen abzielt. Besondere Relevanz hat dies vor allem bei der Erschließung von Fernmärkten, wo wir Bekanntheitsgrad und Imagefaktor Wiens über den Hebel der Populärkultur noch weiter steigern wollen. Aus unserer regelmäßigen Gästebefragung, die zuletzt in den Jahren 2018 und 2019 durchgeführt wurde, wissen wir, dass schon jetzt rund 8 Prozent der Wien-Gäste durch Film, Fernsehen oder Hörfunk auf die Destination aufmerksam geworden sind. Das Potenzial, das wir mit dem Vienna Film Incentive heben wollen, liegt sogar noch höher, wie uns unser Forschungspartner TCI-Research attestiert." Einer Erhebung des global tätigen Online-Marktforschungsunternehmens TCI-Research habe sich sogar eine(r) von zehn Besucher:innen hauptsächlich aufgrund eines Films für Wien entschieden.

Maßgeblich an der Entwicklung des "Vienna Film Incentive" beteiligt war auch die Vienna Film Commission, deren Geschäftsführerin Marijjana Stoisits bei der Vorstellung des Programms betonte: "Angebote wie das Vienna Film Incentive sind ein enormer Motivationsfaktor für Filmschaffende, eine Trumpfkarte in der Akquise und damit exakt jener Schritt, den es braucht, um den Filmstandort Wien international noch stärker zu positionieren. Ich weiß aus zahlreichen Gesprächen mit Filmstudios und Streaming-Anbietern, dass Wien ein überaus attraktiver Drehort ist, in der Vergangenheit aber nicht selten aufgrund eines fehlenden Incentives dann doch keinen Zuschlag erhalten hat. Mit dem Vienna Film Incentive hat sich die Ausgangssituation nun grundlegend verändert. Wir können es kaum erwarten, diese Neuigkeit auf den internationalen Filmmärkten und bei Branchenevents der Filmindustrie zu verkünden.

Anträge können ab sofort unter filmincentive.vienna.info gestellt werden.