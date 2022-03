Anthony Mackie lässt Filmstudio bauen

In seiner Heimatstadt New Orleans lässt der Falcon-Darsteller aus den "Avengers"-Filmen ein rund 80.000 Quadratmeter großes Film- und TV-Studio bauen und will dort auch als Produzent agieren.

In Filmen wie "The Banker" und Outside the Wire" hat Anthony Mackie nicht nur vor der Kamera gestanden, sondern auch als Produzent agiert. Nun will der als Falcon-Darsteller in den "Avengers"-Filmen bekannte Schauspieler diese Produzententätigkeit offenbar vorantreiben und hat Medienberichten zufolge im Osten seiner Heimatstadt New Orleans ein rund 80.000 Quadratmeter großes Grundstück erworben, auf dem ein Film- und TV-Studio entstehen soll.

"Das ist unglaublich! Der Zuwachs an Produktionen wird uns nicht nur Wachstumsmöglichkeiten eröffnen, sondern auch neue Jobs einbringen", zeigte sich Bürgermeisterin LaToya Cantrell via Twitter euphorisch. Stadtrat Oliver Thomas skizziert die Bedeutung des Vorhabens für New Orleans: "Vor Jahren haben wir darüber gesprochen, dass wir das Hollywood des Südens sein könnten. Nun sind wir vielleicht in der Lage, dass es passieren könnte mit New Orleans East als Fundament dafür. Ich denke, 'Captain America', seine Marke und eine Starpower zu haben, könnte uns bei all den anderen Investitionen unterstützen."