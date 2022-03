Series Mania Forum: HBO Max hat großen Aufschlag

Zum einen hat der Streamingdienst HBO Max seine eine Million Dollar schwere Partnerschaft mit dem Series Mania Institute bekannt gegeben. Zum anderen stellten sich Teile des europäischen Content-Teams am Mittwoch in Lille auf der Bühne vor.

Am Mittwoch hat der Streamingdienst HBO Max seinen großen Aufschlag auf dem Series Mania Forum in Lille gehabt. Zum einen stellte EVP and Head of Original Production EMEA, Antony Root, sein Content-Team für Europa vor. Zum anderen gab der amerikanische Streamingdienst bekannt, das neugegründete Series Mania Institute über drei Jahre mit insgesamt einer Millionen Dollar zu fördern.

Zu den anderen Gründungspartner des Series Mania Institute gehören Newen und France Télévisions. Series-Mania-Gründerin Laurence Herszberg gab die Zusammenarbeit mit HBO Max feierlich vor vielen Gästen beim Branchenevent zusammen mit Pierre Ziemniak, dem Projektmanager des Series Mania Institute und in Anwesenheit von Root bekannt. Das Institut wurde vergangenes Jahr gegründet, um kreative europäische Talente für die Zukunft auszubilden.

Auch Lille European Metropolis (MEL), die Haute-de-France-Region und CNC sowie führende europäische Filmschulen sind Partner. Auch Creative Europa MEDIA von der EU gehört zu den Unterstützern.

Zuvor hatte Head of Original Production EMEA, Antony Root, im Auditorium Eurotop Teile seines europäischen Teams vorgestellt. Auf der Bühne waren Vera Peltekian, VP and Commissioning Editor of Original Production, France, WarnerMedia International, Jonathan Young, VP and Commissioning Editor of Original Production, Central Europe for HBO Max, Miguel Salvat für die spanischen Originals und Christian Wikander für Skandinavien.

Root fasste zuerst zusammen, dass unter dem Label HBO bislang 29 fiktionale TV-Serien, 45 Staffeln und mehr als 100 Dokumentationen seit 2010 entstanden seien. Was HBO Max jetzt versuchen werde, sei es, noch mehr lokale Interpretationen zu bekommen, was eine HBO-Serie auszeichne. Als die vier tragenden Säulen bezeichnete er für HBO Max Local Originals: local first, broad appeal, distinctive storytelling und eine diverse slate.

Jonathan Young freute sich auf der Bühne über die baldige Premiere am 1. April der polnischen Noir-Serie "The Thaw", zu dem HBO Max einen kleinen, atmosphärischen Trailer mitbrachte. Und er hob auch die ungarische Serie "The Informant" hervor, die gerade ein 26-jähriger Drehbuchschreiber entwickelt und deshalb auch keine Gefahr der Verklärung der 1980er-Jahre im kommunistischen Ungarn bestehe, weil das Nachwuchstalent mit einem frischen und kritischen Blick auf die Zeit blicke.

Miguel Salvat aus Spanien bezeichnete die aktuelle HBO-Produktionssituation als "hektisch, aber auch sehr aufregend". Er sei besonders stolz auf das Original "Patria", das vom baskischen Konflikt seines Landes auf drei verschiedenen Zeitebenen erzählt. Zudem kündigte er an, dass der bekannte spanische Regisseur Alex de Iglesia sehr bald für HBO Max Spanien mit dem Projekt "13 Coins" beginnen werde. Salvats Direktive bei der Auswahl der Projekte lautet: "Wir mögen komplex, aber nicht kompliziert."

Christian Wikander brachte einen Trailer zur Serie "Lust" mit, die im Februar ihre Weltpremiere auf der Berlinale gefeiert hatte. Die vier Hauptdarstellerinnen hätten bei der Entwicklung der Figuren, die sich mit ihrer Sexualität als erwachsene Frauen auseinandersetzen, sehr persönlich und offen zur Figurenzeichnung beigetragen. "Wie findet man das nächste 'Squid Game'?", fragte er rhetorisch auf der Bühne. Seine Devise lautet, immer offen für Ideen und Vorschläge der Kreativen zu sein.

In Frankreich ist HBO Max noch nicht an den Start gegangen. Aber die Frankreich-Vertreterin Vera Peltekian sagte für die zukünftigen französischen Originals: "Wir suchen Qualität. Unsere Plattform bietet Freiheiten bei den Themen und der Anzahl der Episoden." Es gebe in Frankreich ein großes Publikum zwischen 20 und 50 Jahren, das sehr gut ausgebildet sei und das HBO Max in den Blick nehme. Deutschland kam auf dem Panel als Land nicht vor, was bekanntlich auch am noch unklaren Launch-Termin liegt.