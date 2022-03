Neuer Full-Service-Partner für digitale Kinotechnik

Mit Vandors hat ein neues Unternehmen den Kinomarkt betreten, das sich nach eigenen Angaben die Zukunftsfähigkeit des Kinos auf die Fahnen geschrieben hat. Konkret will sich das Unternehmen - ein Zusammenschluss etablierter Experten aus der Kino-, Event- und Broadcast-Branche - mit "ganzheitlichen und individuell maßgeschneiderten Techniklösungen" als Full-Service-Partner für digitale Kinotechnik positionieren.

Hinter Vandors stehen Tammo Buhren, Geschäftsführer der zweiB GmbH (Veranstaltungs- und Kinotechnik); Thomas Landfried, Geschäftsführer der cinetec Landfried GmbH (Kinotechnik); Charlie Nedeltschev, Geschäftsführer der Videocation GmbH (Broadcast- und Kinotechnik) und René Wagner, Geschäftsführer der okulon GmbH (Visualisierung & IT). Gemeinsam wollen sie ihr gebündeltes, branchenübergreifendes Wissen einsetzen, um "neue und frische, zukunftsorientierte Ideen umzusetzen".

"Wir sind überzeugt von der Zukunftsfähigkeit des Kinos und glauben an die einzigartige Magie der großen Leinwand, die Menschen immer in ihren Bann ziehen wird. Die Transformation der gesamten Branche ist in vollem Gange und wir möchten diese aktiv mitgestalten", sagt Tammo Buhren. "Deshalb haben wir uns als Expertenteam mit langjähriger Erfahrung in unterschiedlichen Bereichen zusammengetan, um die Kinobetreiber:innen mit maßgeschneiderten Lösungen als verlässlicher Partner auf dem Weg in die Zukunft zu begleiten."

"Die Digitalisierung hat dem Technologiebereich ein schier unendliches Universum an Möglichkeiten eröffnet. Mein Antrieb ist es Innovationen aus anderen Bereichen als neue und zuverlässige Lösungen den Kinos zugänglich zu machen", freut sich René Wagner.

Thomas Landfried verweist nicht zuletzt auf die aktuell in vielen Fällen anstehende Entscheidung, digitale Kinoprojektoren der ersten Generation auszutauschen: "Die neueste Generation der Laserprojektoren bietet sich da nicht nur aufgrund der deutlich brillanteren Bildqualität als erste Wahl an, sondern auch mit Blick auf laufende Kosten und Nachhaltigkeit."

Und Charlie Nedeltschev ergänzt: "Neben der Wahl der geeigneten Hardware geht es auch immer darum, alle Systeme sinnvoll miteinander zu vernetzen, die Prozesse zu automatisieren und zu vereinfachen. Das schließt auch das Überwachen aller Geräte ein."

Maßgeschneiderte Konzepte auf Basis einer eingehenden Bedarfsanalyse zu entwickeln und jenseits der eigentlichen Umsetzung auch ausführliche Schulung der jeweiligen Kinoteams sowie individuelle Wartungspläne inklusive der Möglichkeit von Fernwartung und -diagnose anzubieten, macht nach Angaben der Verantwortlichen von Vandors den Kern des ganzheitlichen Ansatzes aus, der darüber hinaus auf "Transparenz und offenen Dialog" setze. Daneben werden ausdrücklich auch Finanzierungslösungen und Managed Services angeboten.