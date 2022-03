Kuratorium junger deutscher Film will Talentfilmförderung reformieren

Im kommenden Jahr will das Kuratorium junger deutscher Film neue Förderstrukturen und -richtlinien im Bereich Talentförderung an den Start bringen.

Das Kuratorium junger deutscher Film will die Strukturen und Richtlinien im Bereich Talentfilmförderung reformieren und den Umständen "unter denen Filmschaffende erste kreative Schritte wagen und nach ihrem Platz in der Branche suchen", wie es in einer Mitteilung heißt, anpassen. Man sehe sich in der Pflicht "vor dem Hintergrund des allgemeinen Strukturwandels in der Film- und Medienlandschaft, den damit verbunden Herausforderungen für Brancheneinsteiger:innen und angesichts der wachsenden Vielfalt an audiovisuellen Ausdrucksformen ein zeitgemäßes Förderangebot für den Filmnachwuchs bereitzustellen."

"Wir freuen uns, Förderstrukturen für die Zukunft zu schaffen, die größtmögliche Flexibilität für aufstrebende Talente bieten und besonders nah an kreativen Arbeitsprozessen im audiovisuellen Sektor orientiert sind. Deshalb streben wir im Vorfeld einen breiten Dialog mit der Branche an", erklärt die Direktorin des Kuratorium junger deutscher Film, Julie Kania. Alfred Holighaus, im Vorstand des Kuratoriums für Talentfilm verantwortlich, ergänzt: "Zugleich werden wir sicherstellen, den Gründungsgedanken und die Philosophie der Stiftung lebendig zu halten, indem wir sie zeitgemäß anwenden."

Der von Kania angesprochene Dialog mit der Branche soll u.a. im Rahmen einer Eventreihe, dem 1. Forum junger deutscher Film, erfolgen, die man zusammen mit dem Filmfestival Max Ophüls Preis veranstaltet. Die Reihe, über die weitere Informationen noch bekannt gegeben werden sollen, soll sich "intensiv mit Möglichkeiten und Notwendigkeiten für Nachwuchsfilmschaffende beschäftigen".

Der Start des neuen Förderprogramms für den Filmnachwuchs ist für kommendes Jahr vorgesehen.

Für die Talentfilmförderung im Herbst 2022 ergibt sich aufgrund dieser Reformpläne laut Mitteilung des Kuratorium junger deutscher Film eine Änderung. So werden zum Einreichtermin am 21. September nur Anträge in den Förderstufen "Drehbuch" und "Projektentwicklung" angenommen. Förderanträge im Bereich "Produktion" könnten "haushaltsbedingt vor dem Start des neuen Förderprogramms nicht berücksichtigt werden".