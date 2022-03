Theresa Hübchen wird neue "Rote Rosen"-Heldin

Die aus Filmen wie "Mörder in Weiß" oder "Unterm Eis" bekannte Schauspielerin übernimmt in der 20. Staffel der ARD-Daily die Rolle der neuen Heldin Sandra.

Die Studio Hamburg Serienwerft nimmt die 20. Staffel der ARD-Daily "Rote Rosen" wieder mit einer neuen Hauptfigur in Angriff. Theresa Hübchen spielt die alleinerziehende Sandra, die zu ihrem Freund nach Lüneburg zieht, nun da ihre Tochter erwachsen ist und auf eigenen Beinen steht. In Lünbeug wird sie aber auch mit ihrer Vergangenheit konfrontiert, dem Vater ihrer Tochter, den sie nach einer Kostümparty aus den Augen verloren hat und der von seinem Vaterglück nichts weiß.

Theresa Hübchen gab ihr Debüt als Schauspielerin an der Volksbühne Berlin in einer Inszenierung ihres Vaters Henry Hübchen. Mit ihm stand sie auch gemeinsam für das Familiendrama Unterm Eis" vor der Kamera. Ihre erste TV-Rolle spielte sie indes 1993 beim Bergdoktor". Im Kino war sie u.a. in Alles auf Anfang" und Einsteins Baby" zu sehen.

"Rote Rosen" ist eine Produktion der Studio Hamburg Serienwerft im Auftrag der ARD. Jan Diepers ist der zuständige Produzent, die Redaktion haben Meibrit Ahrens und Thilo Voggenreiter vom NDR. Die neue Staffel der Telenovela soll Ende Mai diesen Jahres starten.