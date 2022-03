rbb stärkt Filmstandort Babelsberg

Der rbb hat seine Film- und Doku-Aktivitäten in Potsdam zusammengeführt und will damit die Brandenburgische Hauptstadt und den Filmstandort Babelsberg stärken.

Durch die Zusammenführung seiner Film- und Doku-Aktivitäten in Potsdam will der rbb die Brandenburgische Hauptstadt und den Filmstandort Babelsberg stärken. Wie die ARD-Anstalt jetzt bekannt gab, befinden sich seit Abschluss der Umzüge Ende Februar neben den Redaktionen "Dokumentation, Zeitgeschehen und Osteuropa" und der Arte-Redaktion des rbb nun auch die Film-Redaktion und die Leitung des Programmbereichs am Standort in Potsdam.

"Babelsberg gilt als Wiege des deutschen Films. Und auch für uns, den rbb und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk insgesamt ist der Standort von herausragender Bedeutung. Seit 30 Jahren senden und produzieren wir von Potsdam-Babelsberg aus. Daher ist es nur folgerichtig, dass auch der rbb seine Filmkompetenz an diesem historischen Ort verankert", begründet Intendantin Patricia Schlesinger diesen Schritt.

"In Babelsberg wurde Filmgeschichte geschrieben. Ich schaue jetzt aus meinem Büro auf den Ort, an dem Marlene Dietrich im Swimming Pool gebadet haben soll. Und bis heute ist Babelsberg ein bedeutender Standort für die Medien- und Filmwirtschaft. Viele Produktionsfirmen der Branche, das Medienboard Berlin-Brandenburg, die Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, alles um die Ecke. Wir freuen uns sehr, hier zu sein", fügt Martina Zöllner, Kultur- und Filmchefin des rbb, hinzu.

Unter Zöllners Leitung waren in den vergangenen Jahren zahleiche rbb-Produktionen und -Koproduktionen entstanden. So sind aktuell für den Grimme-Preis u.a. die Dokureihe "Schicksalsjahre Berlin", die fiktionale Serie Tina mobil", die Musik zur sechsteiligen Dramaserie Eldorado KaDeWe", die Doku-Serie "Charité intensiv: Station 43", der Dokumentarfilm "Krieg vor Gericht" sowie die Dokumentation "Wirecard - Die Milliarden-Lüge" nominiert.