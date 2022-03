Foto des Tages: "Ambulance" feiert Deutschlandpremiere

Kino

Was für ein Spektakel am gestrigen Dienstag vor und im ehrwürdigen Zoo Palast in Berlin! Die Hauptdarsteller:innen Jake Gyllenhaal (2.v.r.), Yahya Abdul-Mateen II (links im Bild) und Eiza González (2.v.l.) sowie Produzent Bradley J. Fischer (3.v.l.) und Regie-Mastermind Michael Bay (3.v.r.) stellten ihren neuen Action-Blockbuster "Ambulance" dem deutschen Publikum erstmalig vor. Zahlreiche Fans versammelten sich am Roten Teppich, um den Stars die Ehre zu erweisen, um anschließend das Action-Drama auf der großen Leinwand zu genießen und mit großem Applaus zu belohnen. Moderiert wurde die umjubelte Premiere von Dominik Porschen und Robert Hofmann. Rechts im Bild: Michael Kampf (Marketing Director Universal Pictures). Universal Pictures startet "Ambulance" am morgigen 24. März in den deutschen Kinos. Foto: Universal Pictures /Bettina Ausserhofer (PR-Veröffentlichung)