Jetzt geht's ab: Alireza Golafshan zu seiner Komödie "JGA"

Morgen startet in den deutschen Kinos die Komödie "JGA" mit Luise Heyer, Taneshia Abt und Teresa Rizos in den Hauptrollen, mit der Alireza Golafshan ein großer Wurf gelungen ist. Der Autor und Regisseur erklärt, warum es bei Komödien nicht nur um Lacher gehen muss und wie er seinen Film gezielt für die große Leinwand konzipiert hat.

Wie ernst dürfen Komödien sein?

ALIREZA GOLAFSHAN: Solange es noch eine Komödie ist, gibt es keine Regeln. Wir leben in einer Zeit, in der eine Mischung aus verschiedenen Genres immer relevanter wird. Sehen Sie sich die Filme von Bong Joon-ho an, ein echter Meister, der sich nicht darum schert, wie man seine Arbeit kategorisiert: Alles ist erlaubt, um eine Geschichte bestmöglich zu erzählen. Die Zuschauer sind heute so medienaffin und -erfahren, dass man sie als Filmemacher nicht an die Hand nehmen und ihnen vorkauen muss, was sie gerade sehen. Die Schwierigkeit bei diesem Ansatz ist, es nicht nach einem Unfall aussehen zu lassen, wenn verschiedene Tonalitäten aufeinanderprallen. Die entscheidende Stellschraube sind die Figuren. Wenn ich das Gefühl habe, das sind Figuren, die sich für eine Komödie eignen, ich sie aber auch dreidimensional und emotional nachvollziehbar empfinde, dann diktieren sie mir, wie weit man mit ihnen gehen kann. Weil ich Luise Heyer als Hauptdarstellerin an meiner Seite hatte, habe ich mich aber auch getraut, die ernsten Töne mehr zu bedienen. Sie trägt den Film, man folgt ihr durch die lustigen ebenso wie durch die ernsten Momente. Bevor ich sie in der Rolle gesehen habe, hätte ich gar nicht gedacht, dass man tatsächlich so tief gehen kann.

Jasmin ist eine sehr ungewöhnliche Figur. Man mag sie sofort, sie biedert sich aber nicht an, ist schwierig, manchmal auch widersprüchlich.

ALIREZA GOLAFSHAN: Die Regel bei Comedyfiguren ist, dass sie immer an einem falschen Punkt starten, dass man sie am gefühlt falschen Zeitpunkt abholt. Bei Serien ist es vielleicht ein bisschen anders, aber in einem Film erwartet man sich von der Hauptfigur eine Entwicklung, sie muss sich bewegen. Man muss hoffen, dass sie ihr Ziel erreicht, indem sie so oft wie möglich auf die Nase fällt - zum Vergnügen des Zuschauers, der dadurch aber auch eine Bindung zu der Figur aufbaut, weil man etwas in ihr sieht, das sie selbst noch nicht erkannt hat.

Ihre Komödien zeichnet auch die sorgfältige visuelle Ausgestaltung aus. Zu welchem Zeitpunkt beginnen Sie an die filmische Umsetzung zu denken?

ALIREZA GOLAFSHAN: Eigentlich hatte ich bis Die Goldfische" nicht vor, Regisseur von Komödien zu werden. Ich hatte den Eindruck, dass die wenigsten Komödien in den letzten Jahrzehnten Interesse daran haben, visuell einen Eindruck zu hinterlassen. Meistens wirken sie bestenfalls bebildert, erzählen nur wenig aus den Bildern heraus. Mein Zugang zu Filmen ist aber immer das Visuelle. Großartig können das die Coen-Brüder, von denen man unendlich viel lernen kann. Ähnlich wie sie storyboarde ich auch Schuss-Gegenschuss-Szenen. Mir geht es immer ums Detail. Welches Gefühl wird erzeugt, was zeigt man, wie zeigt man es? Ich bin schnell gelangweilt. Wenn nach zehn Seiten keine spannende visuelle Idee angerissen wurde, gehe ich wieder zurück und überlege, wie man die Szene filmischer denken könnte. Das ist ein Vorteil, wenn man seine eigenen Drehbücher schreibt.

Also gab eine visuelle Idee den Anstoß für den Film?

ALIREZA GOLAFSHAN: Wir haben lange im Dunkeln getappt, es fehlte einfach ein zündender Gedanke. Ich hatte den Stoff eigentlich schon wieder in die Schublade gepackt, als mir ein Bild kam, das auch tatsächlich im Film zu sehen ist. Ein Topshot in einem Treppenhaus, wo man nur die Hände von drei Frauen am Geländer sieht, die die Treppe hochkommen. Ich merkte sofort, da ist jetzt etwas, was vorher nicht da war. Das gab mir die Energie, das Projekt ganz anders zu sehen und darauf aufzubauen.

Bevorzugen Sie den Drehbuchprozess oder liegt Ihnen eher die Inszenierung?

ALIREZA GOLAFSHAN: Mir sind alle Stufen der Entstehung gleich wichtig. Bei der Inszenierung ist es mir wichtig, immer einen Plan A zu haben. Und der ist sehr konkret. Es gibt keine Szene und keinen Dialog, zu denen ich nicht eine Idee hätte, wie es funktionieren muss. Ich kann zu jeder denkbaren Frage eine Antwort geben. Wenn mich ein Schauspieler fragt, wie er seinen Text sprechen soll, dann kann ich ihm sagen, welche Silben er betonen soll. Das ist eine wichtige Absicherung, die verbunden ist mit der Hoffnung, dass ich Plan A so wenig wie möglich anwenden muss. Deshalb schauen wir am Set wenn möglich auch nicht mehr auf die Storyboards. Ich vertraue sehr auf die Dynamik des Castings und des Probenprozesses. Bei "JGA" haben wir vor Drehstart drei Wochen lang geprobt. Das ist eigentlich meine Lieblingszeit, weil in diesem Prozess Dinge entstehen, wo die Schauspieler und Schauspielerinnen die Zügel selbst in die Hand nehmen und sich nicht mehr von mir anleiten lassen müssen. Als Regisseur ziehe ich es vor, Zuschauer in der ersten Reihe zu sein und mich von Ideen überraschen zu lassen, die im Moment entstehen - und die man im Moment entstehen lassen kann, weil man die nötige Vorarbeit geleistet hat.

Es fällt Ihnen nicht schwer, von Plan A und der akribischen Vorbereitung abzulassen?

ALIREZA GOLAFSHAN: Ich liebe es, wenn ich mich in die Hände meiner Schauspieler begeben kann. Natürlich habe ich mir bei jeder Szene Gedanken gemacht. Aber nicht immer ist mir bewusst, wie gut sie funktionieren kann, bevor sie von den Schauspielern gespielt werden. Da ging mir Vieles unheimlich nah. Und manches - wie die Szene mit dem Stripper - war so lustig, dass man mich weit wegsetzen musste, weil ich mit meinem Lachen ein paar Klappen versaut habe.

Es heißt, dass Komödien im Schnitt entstehen. Trifft das auch zu bei einem Filmemacher wie Sie, der mit Storyboards arbeitet und eine klare Vorstellung davon hat, wie der Film aussehen soll?

ALIREZA GOLAFSHAN: Wir kommen im Schnitt sehr schnell zu einer Fassung, die meiner ursprünglichen Vorstellung nahekommt. Wir drehen selten besonders viel überschüssiges Material. Ich habe eigentlich einen klaren Plan, auch was den Schnitt anbetrifft. Was nicht heißt, dass er immer aufgeht. Man wird immer wieder eines Besseren belehrt. Dann muss man den Plan anpassen. Aber ich sehe das ähnlich wie beim Schreiben der Dialoge: Es macht einen Unterschied, ob ein Wort am Anfang kommt oder am Ende. Es ist ein sehr handwerkliches, sehr penibles Arbeiten bei einer Komödie. Am Ende sind mir Testvorführungen ungeheuer wichtig. Ich beobachte das Publikum genau und verfolge, ob die Lacher auch wirklich funktionieren. Danach feilen wir oft noch einmal, damit das Timing stimmt. Es ist immer wieder erstaunlich, dass es manchmal die Frage von nur ein paar wenigen Frames ist, ob ein Gag zündet oder nicht.

Stand für Sie fest, wieder mit Justyna Müsch als Produzentin zu arbeiten?

ALIREZA GOLAFSHAN: Durch "Die Goldfische" hat sich eine sehr enge, vertrauensvolle Freundschaft entwickelt. Aktuell kann ich mir nicht vorstellen, mit einer anderen Produzentin oder einem anderen Produzenten zu arbeiten. Ich werde immer gefragt, ob ich beim zweiten Film größeren Druck verspürt habe. Das Gegenteil war der Fall. Das Vertrauen war da. Justyna hat mich immer ermutigt und unterstützt, hat mir immer die Freiheit gegeben, meine Ideen zu verfolgen, was Umsetzung und Besetzung anbetrifft. Das ist ein besonderes Privileg, da kann sich nicht jeder Filmemache so glücklich schätzen. Wie ich mich überhaupt gut aufgehoben fühle bei Wiedemann & Berg. Quirin Berg und Max Wiedemann sind als Produzenten kommerziell ausgerichtet, lassen aber trotzdem Platz für Stoffe wie "JGA", der zwar eine Komödie, aber, und das muss man auch sagen, auch ein Experiment ist, weil er dramaturgisch ganz anders gebaut ist als andere Komödien. Da gibt es natürlich Diskussionen und Anmerkungen, aber auch das Vertrauen und den Mut, sich überzeugen und mitreißen zu lassen.

Nachdem "Die Goldfische" als Produktion von Wiedemann & Berg bei Sony ausgewertet wurde, entstand "JGA" nun in der Konstellation mit Leonine. Bemerken Sie einen Unterschied?

ALIREZA GOLAFSHAN: Die Wege sind kürzer. Es passiert alles in einem Haus. Das merke ich auch bei der Absprache, wie die Trailer und die Plakate aussehen. Ich bin insgesamt enger eingebunden und stärker involviert. Mein Eindruck ist, dass auf diese Weise ein Film entstanden ist, der in Herstellung und Auswertung stimmiger ist, mehr aus einem Guss. Leonine steht erst am Anfang, aber man spürt jetzt schon, wie die einzelnen Abteilungen immer besser ineinander zu greifen beginnen. Ich sehe da große Chancen gerade für jüngere Filmemacher, die noch nicht genau wissen, in welchen Konstellationen sie arbeiten wollen. Ich kann das Modell von Leonine nur empfehlen. Je weniger Anlaufstellen man hat, desto fokussierter und konsequenter kann man arbeiten.

Ist es Ihr Eindruck, dass "JGA" besser funktioniert, wenn man ihn im Kino sieht?

ALIREZA GOLAFSHAN: Absolut. Die Corona-Pandemie hat die Lage noch einmal verschärft, weil sie den Streamern in einer ohnehin schon schwierigen Zeit für die Kinos einen zusätzlichen Vorteil verschafft hat. Das Publikum ist viel strenger geworden in seiner Entscheidung, für welche Filme man ins Kino geht. "JGA" ist kein Marvel-Film, kein Bond-Film, kein Eventmovie. Er ist aber eine Komödie, die profitiert von mehr Aufmerksamkeit und dem gemeinsamen Erleben im Kino. Ich jedenfalls kann sagen, dass wir den Film visuell auf eine Weise gestaltet haben, mit mehr Totalen und Körperlichkeit, die im Kino ihre Wirkung besonders gut entfalten kann. Soweit es ging, haben wir Jasmin, Gina und Anna in Dreiereinstellungen und nicht in Singles festgehalten. Das lebt von der Größe der Leinwand.

Sie haben zwei Spielfilme gedreht, beides Komödien. Werden Sie dem Genre auch künftig treubleiben?

ALIREZA GOLAFSHAN: Ich bin in Vorbereitung für einen dritten Film, es gibt bereits ein Drehbuch, Justyna Müsch ist wieder als Produzentin an Bord. Es ist... eine Komödie. Ich sehe die Komödien als Trilogie, die ich nun auch zum Abschluss bringen will. Bei meinem vierten Film will ich dann einen Tapetenwechsel und auch meine dunkle Seite ans Licht bringen - eigentlich das, wozu ich ursprünglich als Filmemacher angetreten war. Wenn man mir damals gesagt hätte, dass meine drei ersten Filme allesamt Komödien sein würden, hätte ich nur müde gelächelt: Was redest du? Jetzt muss ich sagen, dass mir die Komödie viel Freude bereitet und ich auch immer wieder zu ihr zurückkehren werde. Es ist das Genre, das den Menschen am meisten Platz lässt, die perfekte Bühne für das Erforschen von menschlichem Verhalten abseits von Extremsituationen. Wenn es um Leben und Tod geht, gleichen wir Menschen uns doch sehr in unserem Handeln. Der Einzelne wird eher in Alltagssituationen sichtbar. Bei den kleinen Problemen lässt man seinen Charakter erkennen. Sehen Sie sich Seinfeld" an: Die Serie ist seit 25 Jahren abgeschlossen, aber bis heute unübertroffen, was "observational comedy" anbetrifft, absolut zeitlos. Ich bin gerade bei meinem dritten Durchlauf, und ich lache immer noch so laut wie beim ersten Mal. Wenn mir eines Tages Filme dieser Qualität gelingen sollten, dann würden sich alle meine Träume erfüllen.

Barbara Schuster, Thomas Schultze