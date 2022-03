Sylke Gottlebe vom Filmfest Dresden: "Die Hauptrolle spielt das Publikum"

Sylke Gottlebe leitet mit Anne Gaschütz das Filmfest Dresden und freut sich auf die nun anstehende 34. Ausgabe (5. bis 10. April): Nach zwei turbulenten Corona-Jahren kehrt endlich wieder Normalität ein. Über die Learnings mit hybriden Festivals und die diesjährigen Highlights erzählt sie hier.

Das Filmfest Dresden musste pandemiebedingt zwei Mal mit Ausweichterminen arbeiten. Jetzt ist es wieder komplett vor Ort und am angestammten Platz im April. Welche Erfahrungen haben Sie bei den Runden 32 & 33 gesammelt?

Hinter uns liegen zwei außergewöhnliche Festivaljahrgänge, die von gravierenden Änderungen im Jahreskreislauf des Festivals geprägt wurden. Die Verschiebungen stellten uns vor große Herausforderungen: Parallele Arbeitsabläufe und verkürzte Fristen erforderten viel Kraft. Wir hatten das Glück, zwei reale Festivalausgaben mit hybriden Angeboten gestalten zu können. In rasanter Geschwindigkeit mussten wir uns spezielle Kenntnisse der Digitalisierung aneignen. Wir haben neue virtuelle Formate entwickelt wie z.B. unser charmantes Minifestival FFDD@home #Sofascreening. Zudem haben wir frische Strategien für unsere Storys und Talks auf Facebook und Instagram.

Gibt es Neuerungen für die diesjährige 34. Edition bzw. spielen die beiden Pandemie-Jahre bei den grundsätzlichen Überlegungen zum Festival, zur Organisation eine Rolle?

Zwei neue Spielorte bereichern unser diesjähriges Festival. Mit dem Zentralkino und dem Kino im Kasten möchten wir die besondere Festivalatmosphäre in weitere Stadtteile bringen, um neues Festivalpublikum zu gewinnen. Für uns spielt der Austausch zwischen Publikum und Filmschaffenden eine wichtige Rolle. Wir versuchen, Orte für Filmgespräche zu schaffen. Mit der Programmauswahl geben wir unzählige Angebote zum Dialog und bieten aktuelle Branchenthemen für unser Fachpublikum. Erneut wollen wir ein Zeichen für Zusammenhalt in der Film- und Kinobranche setzen. Die Hauptrolle spielt unser Publikum, das wir in diesem Jahr zurückholen möchten - zurück ins Kino!

Hat das Kurzfilmschaffen während der Pandemiezeit stärker gelitten als z.B. die Langfilmproduktion?

Aufgrund seiner generischen Eigenschaften kann der Kurzfilm besonders gut auf Veränderungen der Rahmenbedingungen reagieren. Kein anderes Filmformat ist in der Lage, in kurzer Zeit gesellschaftliche Umbrüche aufzugreifen. Dennoch hat auch das Kurzfilmschaffen in der Pandemie-Zeit viele Leinwände verloren. Neue Wege in der Auswertung wurden gesucht und mit Streaming-Angeboten gefunden.

Wie sieht es im Animationsfilmbereich aus?

Aus Festivalsicht sieht es sehr gut aus. Von insgesamt 2727 Filmeinreichungen erreichten uns 528 Animationsfilme aus aller Welt, davon 128 aus Deutschland. Unser Festivalprofil zeichnet sich durch einen hohen Anteil an Animationsfilmen in allen Programmbereichen aus. Im Nationalen Wettbewerb konkurrieren 16 Animationsfilme von 29 Beiträgen um die begehrten Filmpreise. Mit 14 Animationsfilmen im Internationalen Wettbewerb öffnen wir Fenster zur weltweiten Animationsfilmkunst. Unser Festival fühlt sich der Dresdner Trickfilmgeschichte verpflichtet und verbindet diese Tradition mit dem zeitgenössischen, künstlerischen Animationsfilmschaffen.

Das große Thema der diesjährigen Runde ist Geschlechtervielfalt und -gerechtigkeit. Welche Programme, welche Aspekte werden hier aufgegriffen und beleuchtet?

Wir nehmen das 5. Jubiläum des Filmpreises für Geschlechtergerechtigkeit zum Anlass und widmen uns dem Thema in allen Programmbereichen. Ein konzeptioneller Faden verbindet die Sonderprogramme mit speziellen Diskussionsforen. Das Panel "Queer Voices" legt den Fokus auf queeres Filmschaffen. Daran schließen wir eine Diskussion zur Frage "What's the point of gender diversity?" an. Vielversprechend sind die Filmprogramme der renommierten Kurator*innen, die wir gewinnen konnten. Die argentinische Künstlerin Albertina Carri präsentiert für unser Festival eine gleichermaßen aktivistische, poetische und musikalische Filmauswahl.

Das Gespräch führte Barbara Schuster