Paramount/MTV und Antoine Fuqua bauen Zusammenarbeit aus

Mit der Unterzeichnung einer Vereinbarung, die schwerpunktmäßig die Produktion von scripted und non-scripted TV-Formaten umfasst, wollen Antoine Fuquas Hill District Media und Paramount/MTV ihre Zusammenarbeit intensivieren. Wie "Deadline.com" berichtet, wird 101 Studios bei all diesen Projekten als Produktionspartner fungieren.

Fuqua, der der Crimethrillerserie "Mayor of Kingstown" für Paramount+ als Executive Producer fungiert, erklärte nach Vertragsabschluss: "Eine ständige Partnerschaft mit Paramount und 101 Studios zu entwickeln, ist eine große Ehre für mich und ich freue mich auf die Zusammenarbeit an einer neuen Staffel an Projekten. Sie sind bei der Arbeit an 'Major of Kingstown' großartige Partner und teilen die Vision über das, was da für Hill District Media noch kommen soll."

Chris McCarthy, President und CEO von Paramount Media Networks und MTV Entertainment Studios, betont: "Angefangen von 'Training Day' über 'Southpaw' bis hin zu 'Mayor of Kingstown' ist Antoine einer der Größten. Wir sind begeistert darüber, die Partnerschaft mit ihm auszuweiten und MTV Entertainment Studios zu seiner neuen TV-Heimat zu machen."