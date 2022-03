Bären-Gewinnerin inszeniert Miniserie mit McKenna Grace

Eliza Hittman, die für ihr Drama "Niemals selten manchmal immer" mit einem Silbernen Bären ausgezeichnet wurde, arbeitet an der Mini-Serie "Friend of the Family" mit der aufstrebenden McKenna Grace als Entführungsopfer.

Eliza Hittman, die für ihr Drama Niemals selten manchmal immer" mit einem Silbernen Bären ausgezeichnet wurde, arbeitet an einer Miniserie für Peacock mit der aufstrebenden McKenna Grace in einer der Hauptrollen. "Friend of the Family" erzählt nach wahren Begebenheiten von einer Familie, deren Tochter mehrfach vom Nachbarn entführt wurde. Anna Paquin und Colin Hanks spielen die Eltern, Grace, Jahrgang 2006, die zuletzt in Ghostbusters: Legacy" zu sehen war und für ihre Gastrolle in "Handmaid's Tale" für einen Emmy nominiert wurde, die Tochter Jan. Jake Lacy ist als Titelheld gecastet.

Hittman inszeniert mehrere Folgen und agiert als Executive Producer. Nick Antosca ist Showrunner. Er hat einen Produktionsvertrag mit seiner Firma Eat the Cat mit Universal Content Productions (UCP) und adaptierte die wahre Geschichte. Jan und ihre Mutter Mary Ann Broberg gehören ebenfalls zum Produzententeam von "Friend of the Family".

Antosca ist als Autor im Horrorgenre ein Begriff, er lieferte die Vorlage zum Kinofilm Antlers" und zu den Serien "Brand New Cherry Flavor" für Netflix und "Channel Zero".

Grace, die als junge Eiskunstläuferin Tonya, in I, Tonya" zu sehen war, soll auch in Olivia Wildes geplanten Projekt "Perfect" die Rolle einer Prodisportlerin übernehmen.

Hittman erregte mit ihrem Langfilmregiedebüt Beach Rats" Aufmerksamkeit und hat mit "Tote Mädchen lügen nicht" bereits Serienerfahrung.