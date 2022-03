Bremer Filmpreis für Aki Kaurismäki

Aki Kaurismäki wird für sein Gesamtwerk mit dem Bremer Filmpreis ausgezeichnet. "Seine unnachahmlich skurrilen Inszenierungen - ob in 'Lichter der Vorstadt' oder 'Leningrad Cowboys Go America' - machten den vielfach preisgekrönten Regisseur zu einem der bedeutendsten Vertreter des finnischen und europäischen Kinos. Die lakonische Sicht auf die Schattenseiten des Lebens, gepaart mit trockenem Humor, begeistern und berühren das Publikum gleichermaßen - und brachten ihm von César bis Oscar zahlreiche internationale Nominierungen und Auszeichnungen ein", heißt es in der Pressemitteilung des Filmfest Bremen (20. bis 24. April). Der mit 5.000 Euro dotierte Filmpreis Bremen wird Kaurismäki am 21. April im Rahmen einer Gala im Theater am Goetheplatz vom Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Bremen, Tim Nesemann, zusammen mit der Trophäe "Der Goldene Mops" verliehen. Die Laudatio halten die Berliner Kinobetreiber Erika und Ulrich Gregor, die Kaurismäkis Schaffen seit mehr als 30 Jahren eng verbunden sind. Für den musikalischen Rahmen sorgt die aus Kaurismäkis Filmen bekannte Band Marko Haavisto & Poutahaukat. Das Filmfest Bremen ehrt Kaurismäki zusätzlich mit einer Retrospektive, in deren Rahmen sieben seiner Lang- und zwei seiner Kurzfilme gezeigt werden.

Seit 1999 vergibt die Sparkasse Bremen den Filmpreis Bremen an Persönlichkeiten der europäischen Filmszene für langjährige Verdienste. Im vergangenen Jahr war das Filmfest Bremen als Kooperationspartner mit an Bord gekommen und der Schwerpunkt des Preises auf ein humoristisches und komödiantisches Gesamtwerk gelegt worden. Gewinner im vergangenen Jahr war Hape Kerkeling.

Weitere Informationen zum Filmfest Bremen, das mit Andreas Dresens Rabiye Kurnaz gegen George W Bush" eröffnet wird, unter www.filmfestbremen.com.