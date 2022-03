Series Mania Forum: "Paradys" gewinnt Pro-Pitching-Preis

Ganze 15 Kandidaten haben am Dienstag beim Series Mania Forum über viele Stunden um den Pro-Pitching-Preis in Lille konkurriert - darunter auch deutsche Serienprojekte. Gewinner ist Südafrika mit dem Projekt "Paradys".

Am Dienstagabend hat Jurypräsident Antony Root, EVP and Head of Original Production, WarnerMedia EMEA, mit seiner Jury den mit 50.000 Euro dotierten Preis der Co-Pro Pitching Sessions auf dem Series Mania Forum in Lille verliehen. Gewinner aus den 15 Kandidaten, zu denen auch die beiden deutschen Projekte "The Mars Project" und "Island of Youth" sowie außer Konkurrenz "The Report" gehörten, ist das südafrikanische Projekt "Paradys".

Beim feierlichen Abend im Theatre del'hotel Barriere, der den rundum gelungenen Pitching-Tag der Produzentinnen und Produzenten, Drehbuchschreiberinnen und Drehbuchschreiber in Lille abschloss, feierten Creator Darrel Bristow-Bovey und Anton Visser auf der Bühne mit Series-Mania-General-Director Laurence Herszberg. Geschrieben ist das Projekt "Paradys" von Bristow-Bovey, der neben Nimrod Geva auch zu den Produzenten von Quizzical Pictures gehört.

Im gepitchten Gewinner-Projekt "Paradys" geht es um eine südafrikanische Enklave, die nur aus weißen Menschen besteht und wo die Apartheid 1994 nicht endete. Dort ermitteln zwei schwarze Cops, die auf erheblichen Widerstand stoßen. Die einstimmige Juryentscheidung für "Paradys" führte der Jurypräsident auf die Passion und Präzision zurück, mit der die Macher das künftige Format auf der Bühne vor einem vollen Haus präsentierten.

Zu den deutschen Projekten, die in schwitziger Atmosphäre im Auditorium Pasteur des Grand Palais gepitcht wurden und wo sich längere Warteschlangen bildeten, um noch einen der begehrten Sitzplätze zu ergattern: "Island of Youth" ist von Turbine Studios mit Produzent Daniel Hetzer nach den Drehbüchern von Jon Atli Jonasson vertreten, "The Mars Project" von Gregory Strouk und Henning Windelband von Wild Bunch und youngfilms nach den Kurzgeschichten von Andreas Eschbach. Auch mit dabei aber außer Konkurrenz ist von den Berlinale Drama Days das Projekt "The Report" von den Produzent*innen Michael Weber, Viola Fügen, Tobias Pausinger und Ben von Rönne für Match Factory Poductions.

Neben Jurypräsident Root gehörte auch Susanne Frank von ZDF Enterprises zur Jury, die ihre ausgefallene Kollegin von Zuhause im Digitalen vertrat.