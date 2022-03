Simone Emmelius: "Wir produzieren eine dritte Staffel 'Sløborn'"

Bei einem Series Mania Forum Panel hat die Leiterin der ZDF-Hauptredaktion Internationale Fiktion, Simone Emmelius, mit anderen europäischen Senderverantwortlichen über internationale Koproduktionen gesprochen. Dabei gab sie bekannt, dass die Serie "Sløborn" von Showrunner Christian Alvart eine dritte Staffel erhält.

"Für uns ist es wichtig, auch ein Publikum zu erreichen, dass kosmopolitisch und leidenschaftlich ist", sagte Emmelius auf dem Panel "Meet the Commissioners" am frühen Dienstagabend im Grand Palais von Lille. Als positives Serien-Beispiel nannte sie dafür unter anderem die Serie "Sløborn". "Wir produzieren eine dritte Staffel 'Sløborn'", hielt sie fest. "Unser Publikum hat die Serie geliebt. Wir werden sie nächstes Jahr zu Ende erzählen."

Im Blickpunkt:Film-Interview Anfang des Jahres wünschte sich noch Showrunner Christian Alvart diese Möglichkeit, die Geschichte um eine Gruppe Jugendlicher auf einer fiktiven dänischen Insel nach dem Ausbruch einer weltweiten Pandemie weitererzählen zu dürfen.

Emmelius sprach davon, dass es aktuell die Herausforderung in ihrer Position und mit ihrem Team sei, die Themen zu identifizieren, die das Publikum interessieren und so unterhaltsam umzusetzen, dass auch herausfordernde Themen das Publikum erreichen.

Aktuell sei die Verteilung so, dass das ZDF 60 Prozent für Koproduktionen und 40 Prozent für Akquisitionen ausgebe. Das Jahres-Budget für alle ZDF-Sender bei Serien und Filmen liege insgesamt bei 85 Millionen Euro. Es gebe 50 bis 60 Koproduktionen im Bereich Serien und Filme. "Die Nummer der Koproduktionen hat sich stärker erhöht", erklärte Emmelius. Für das jüngere Publikum sei die Menge vor Kurzem erst verdoppelt worden.

"Wir haben unsere Strategie etwas geändert", sagte Emmelius mit dem Verweis auf das große lineare 60+-Publikum. Man müsse sich nicht nur auf große Einschaltquoten konzentrieren, sondern vermehrt auch auf spezifische Zielgruppen. Das ZDF hätte bemerkenswerte Summen, die für ein älteres Fernsehpublikum vorgesehen waren, auf das jüngere und digital-affine Publikum verschoben.

Auch auf dem Panel auf dem Series Mania Forum in Lille, das noch bis Donnerstag läuft, saßen Head of Drama Channel 4, Caroline Hollick, Head of Film and International Development France Televisions, Manuel Alduy und Head of Drama SVT, Anna Cronemann.