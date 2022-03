Europäische Filmverbände unterstützen ukrainische Schauspieler:innen

Eine vom Bundesverband Schauspiel und der Produzentenallianz ins Leben gerufene Initiative, der sich zahlreiche deutsche und europäische Filmverbände angeschlossen haben, will geflüchtete ukrainische Schauspieler:innen mit einer digitalen Plattform bei Eingliederung in die europäische Filmbranche unterstützen.

Auf Initiative des Bundesverband Schauspiel (BFFS) und der Allianz Deutscher Produzenten - Film & Fernsehen ist eine europäische Initiative entstanden, die geflüchteten Schauspieler:innen aus der Ukraine bei der Eingliederung in die europäische Filmbranche behilflich sein soll. Dazu hat die vom Verband der Agenturen für Film, Fernsehen und Theater (VdA), dem Verband französischer Casting-Direktoren (ARDA), der Polish Casting Directors Guild (PCDG), dem Verband der Österreichischen Casting Directors (VOECD), der Akademie des Österreichischen Films, dem Schweizer Syndikat Film und Video (SSFV), dem Bundesverband Casting (BVC), der Deutschen Filmakademie und dem International Casting Directors Network (ICDN) unterstützte Initiative die Plattform aktorky-ta-aktory.org (ukrainisch für "Schauspielerinnen und Schauspieler") gestartet, auf der sich aus der Ukraine geflüchtete Schauspieler:innen Profile anlegen können. Diese Profile werden in die Systeme von Casting-Direktor*innen und Produktionsfirmen sowie Schauspiel-Datenbanken integriert.

Darüber hinaus können die Schauspieler:innen eine Gast-Mitgliedschaft im BFFS bekommen. Durch eine "professionelle Vertretung", so die Pressemitteilung, will der VdA zusammen mit den weiteren Partnern ihre Sichtbarkeit in der Branche erhöhen.

"Wir freuen uns, mit "Aktorky ta Aktory" unsere ukrainischen Kolleg*innen willkommen zu heißen. Mit dieser Plattform geben wir ihnen, fern der Heimat, eine Möglichkeit, sich in ihrem Beruf als Schauspieler*innen auch bei uns präsentieren zu können", sagt Antoine Monot, Mitglied im BFFS-Vorstand über das Projekt, das sich den Hashtag #UnitedWeAct gegeben hat.

VdA-Vorstand Ulrich Meinhard betont den branchenübergreifenden Charakter: "Die Verbände helfen gemeinsam und pragmatisch - und zwar direkt im Arbeitsalltag aller Beteiligten - die geflüchteten ukrainischen Schauspieler*innen in bestehende Strukturen in der EU zu integrieren."

Anja Dihrberg-Siebler, Mitglied des Executive Boards des ICDN, ergänzt: "Für die Mitglieder des ICDN um die ukrainische Casting Direktorin Alla Samoylenko ist Zusammenarbeit die zentrale Basis. aktorky-ta-aktory.org ermöglicht uns allen, Schauspieler*innen länderübergreifend in Überlegungen einzubeziehen und über die Ukraine hinaus sichtbar zu machen, ein Zeichen für ein konstruktives Miteinander zu setzen."