Fünfter "Passau-Krimi" im Dreh

In Passau, München und Umgebung laufen derzeit die Dreharbeiten zu "Zeit zu beten. Ein Krimi aus Passau", erneut mit Marie Leuenberger und Michael Ostrowski in den Hauptrollen. Der fünfte Film der ARD-Donnerstagskrimireihe wird von Johanna Moder, 2020 für die Regie von Waren einmal Revoluzzer" mit dem Max Ophüls Preis ausgezeichnet, nach einem Drehbuch von Michael Vershinin inszeniert.

Zur Handlung: Der Ex-Chef von Frederike Bader (Marie Leuenberger), ehemalige Polizistin aus Berlin, die jetzt im Zeugenschutz in Passau lebt, Jochen Mohn (Stefan Rudolf), aktuell Chef der Passauer Kripo, hat einen Verdacht: er vermutet, dass der neue Lebensgefährte seiner Ex-Frau Monique (Cynthia Micas), der Anwalt Jürgen Ritter (Peter Fieseler), ein Handlanger organisierter Geldwäscher ist. Doch für offizielle Ermittlungen reicht sein Verdacht nicht aus. Also bittet er seine gute Freundin Frederike Bader um Hilfe, denn der Fall hat für ihn noch eine zusätzliche Brisanz: Jochen Mohn lebt zusammen mit seinem achtjährigen Sohn, seiner Ex-Frau und deren neuem Lebensgefährten unter einem Dach. Um in dieser Sache weiter zu kommen, holt sich Frederike Bader den österreichischen Privatdetektiv Ferdinand Zankl (Michael Ostrowski) zu Hilfe.

In weiteren Rollen stehen u.a. Nadja Sabersky, Xenia Tiling und Bettina Mittendorfer für die Hager-Moss-Produktion (Produzentinnen: Diana Hellwig, Kirsten Hager), die im Auftrag der ARD Degeto (Redaktion: Katja Kirchen) und des BR (Redaktion: Claudia Luzius, Stephanie Heckner) für Das Erste entsteht, vor der Kamera. Ein Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest.

Am 31. März und 7. April werden die Filme drei und vier aus der "Passau-Krimi"-Reihe, "Zu jung zu sterben" und "Der Fluss ist sein Grab" im Ersten ausgestrahlt.

Der erste "Passau-Krimi", "Freund oder Feind", war im Oktober 2020 auf rund 5,6 Mio. Zuschauer und einen Marktanteil von knapp 20 Prozent gekommen. Der zweite, "Die Donau ist tief", hatte eine Woche später nahezu identische Werte erzielt gehabt.