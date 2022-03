"Schwarm"-Showrunner Frank Doelger peilt Berlinale 2023 an

Auf dem Series Mania Forum in Lille hat der "Der Schwarm"-Showrunner Frank Doelger gesprochen. Er deutete an, dass das große Serien-Prestigeprojekt des ZDF auf der Berlinale zu sehen sein wird.

Auf dem Panel "From Hollywood to Berlin-Mitte" hat der Showrunner der großen ZDF- und ORF-Eventserie "Der Schwarm", Frank Doelger, am Dienstag auf dem Series Mania Forum in Lille über den Stand der Produktion gesprochen und einen Ausblick auf die zwei nächsten Projekte "Concordia" und "Doing Good" seiner Produktionsfirma Intaglio Films gegeben.

Der US-Produzent, der durch die diversen Staffeln "Game of Thrones" und "Rome" international bekannt wurde, sagte, "Der Schwarm" befinde sich in der Postproduktion und dass die Eventserie seine Premiere auf der Berlinale 2023 feiern würde. Das sei der Plan. Aber die finale Entscheidung habe nicht er zu treffen. Es gebe auch schon Gespräche für eine zweite Staffel.

Das große Serien-Prestigeprojekt "Der Schwarm" nach Frank Schätzings Bestseller, an dem neben dem ZDF auch Rai aus Italien, Viaplay aus Skandinavien oder Hulu Japan beteiligt sind, wird potenziell für dieses Jahr erwartet. Allerdings befindet es sich durch die erschwerende Pandemie-Situation schon länger in der Produktion. Es ist auch ungewöhnlich, dass soweit im Voraus eine Serien-Premiere auf der Berlinale bekannt gegeben wird. Es würde allerdings sicherlich Berlinale-Series-Chefin Julia Fidel freuen. Doelger sprach am Ende auch nur von einem Plan. Das letzte Wort werden die Sender und Partner haben.

Doelger lobte gesondert die Zusammenarbeit mit dem ZDF und Beta Film bei "Der Schwarm"-Produktion. Es habe ihn vor allem interessiert, mit Jan Mojto und Norbert Himmler zusammenzuarbeiten. "Eine Serie wie 'Game of Thrones" erwischt man sehr selten in seiner Karriere. Ich wollte mich dann nicht wiederholen und nach neuen Herausforderungen Ausschau halten", sagte Doelger, der für die Produktion die Firma Intaglio Films mitgründete.

"Der Schwarm" ist das erste Projekt von Intaglio Films. Doelger sprach über die nächsten Projekte. Zum einen sei das "Concordia" über eine utopische Gesellschaft, die mit einer künstlichen Intelligenz eine besseres Miteinander aufbauen will. Bei der Studie dieser Gesellschaft finden dann allerdings Wissenschaftler ein dunkles Geheimnis heraus. Drehstart sei in diesem September.

Als drittes Projekt nannte Doelger das Format "Doing Good", das von einer Menschenrechtsorganisation handelt und der Herausforderung, Gutes in einer moralisch immer komplexer werdenden Welt zu tun. Angepeilter Drehstart ist dort Februar 2023.