Kinocharts Frankreich: "Batman" vs. Feuerwehr

Auch in den französischen Kinocharts konnte The Batman" seinen Spitzenplatz behalten. Mit rund 445.000 Zuschauern schrieb er an seinem dritten Wochenende nur ein Minus von 18 Prozent. Gesamt liegt die Comicadaption mit Robert Pattinson als Titelheld bei 2,2 Mio. gelösten Tickets. Jean-Jacques Annauds Drama "Notre Dame brûle", eine Rekonstruktion des Feuerwehreinsatzes beim verheerenden Brand von Notre Dame Mitte April 2019, kam "The Batman" am nächsten und belegte bei seinem Start mit über 263.000 Zuschauern Rang zwei. Auf drei meldete sich bereits der nächste Neuling, das Anime "Jujutsu Kaisen 0", das auf knapp 230.000 Besucher kam und den besten Locationschnitt des Wochenendes verzeichnete.

Dahinter meldete sich auf Rang vier Uncharted", der Maison de Retraite" überholen konnte und an seinem fünften Wochenende die Zwei-Mio.-Besucher-Marke nahm. Von Rang zwei auf sechs verdrängt wurde der beste Neustart der Vorwoche, Goliath", der auf unter 150.000 Zuschauer kam. Auf sieben platzierte sich der nächste Neuling der Vorwoche. Permis de construire" schrieb mit 133.329 Zuschauern als letzter Titel ein sechsstelliges Ergebnis.

Auf den Rängen acht und neun folgten aktuelle französische Neustarts. Die Komödie "Alors on danse" von und mit der Schauspielerin Michèle Laroque, ein Remake der britischen Komödie Tanz ins Leben", kam auf 97.535 Zuschauer, das in Venedig präsentierte Drama A plein temps" mit Laure Calamy auf 66.447 Zuschauer. Auf Platz zehn konnte das Animationsabenteuer Fireheart" um eine Feuerwehrfrau in der siebten Woche etwas zulegen.