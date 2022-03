Kinocharts Großbritannien: "The Batman" zieht weiter einsam seine Kreise

Vier Neustarts schafften am vergangenen Wochenende den Sprung in die Top Ten der britischen Kinocharts; Spitzenreiter "The Batman" konnte keiner von ihnen gefährlich werden.

Mit einem Einspiel von umgerechnet etwas mehr als vier Mio. Euro konnte The Batman" Platz eins der britischen Kinocharts am vergangenen Wochenende souverän verteidigen und steht damit insgesamt bei 39,3 Mio. Euro. Platz zwei belegte der erfolgreichste Neustart des Wochenendes, die Anime-Verfilmung "Jujutsu Kaisen 0" (978.000 Euro), gefolgt von Uncharted" (WE: 719.000 Euro; gesamt: knapp 27 Mio. Euro).

Die Plätze vier und fünf der britischen Kinocharts belegten zwei weitere Neustarts, Catherine Tates "The Nan Movie" (670.000 Euro) und Craig Roberts "The Phantom of the Open" (541.000 Euro). Mit Ti Wests Thriller X" (269.000 Euro) auf der Sieben gelang einem weiteren Neustart am vergangenen Wochenende der Sprung in die Top Ten der britischen Kinocharts.

DIE WEITEREN NEUSTARTS IN DEN TOP 25 DER BRITISCHEN KINOCHARTS

Farhad Samjis "Bachchan Paandey" spielte an seinem Startwochenende 72.000 Euro ein und landete auf Platz 14, gefolgt von einem weiteren Neustart, Jacques Audiards Wo in Paris die Sonne aufgeht" (65.000 Euro). Platz 20 belegte der polnische Krimi "Moj dlug" (23.000 Euro) bei seinem Start in Großbritannien, der australische Dokumentarfilm River" landete an seinem Startwochenende mit einem Einspiel von 20.000 Euro auf Platz 23.