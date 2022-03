Kinocharts Österreich: "The Batman" schlägt "Gangster"

"The Batman" blieb wie im deutschen und im US-Kino auch im österreichischen an seinem dritten Wochenende konkurrenzlos.Bester Neuling war "Die Gangster Gang" auf Rang zwei. "Bergen" legte kräftig zu.

The Batman" blieb wie im deutschen und im US-Kino auch im österreichischen an seinem dritten Wochenende konkurrenzlos. Die Comic-Neuadaption verteidigte ihren Spitzenplatz mit 266.532 Euro Einspiel vor dem stärksten Neuzugang, dem Animationsspaß Die Gangster Gang", der bei seinem Start auf 156.646 Euro Einspiel kam. Die Top drei komplettierte Uncharted".

Auf Vier platzierte sich das türkische Drama Bergen", dem an seinem zweiten Wochenende das Kunststück gelang, kräftig - um 45 Prozent - zuzulegen. Um ein paar Locations aufgestockt (gesamt nun 20) spielte es als letzter Titel der Charts ein sechsstelliges Ergebnis ein - und verzeichnete erneut den mit Abstand besten Locationschnitt. Erst dahinter, auf Rang fünf, meldete sich der in 73 Locations angelaufene nächste Neuling, das Animationssequel Die Häschenschule - Der große Eierklau" mit 95.645 Euro Einspiel. Mit Der Wolf und der Löwe" schaffte es ein weiterer Neustart in die Top Ten. Das Tierabenteuer spielte auf Rang sieben 70.420 Euro ein.