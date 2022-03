Kinocharts Deutschland KW 11 online

Am vergangenen Wochenende wurden in den deutschen Kinos etwas mehr als 850.000 Tickets gelöst. Auf welche Filme sie sich verteilen, lesen Sie ab sofort bei blickpunktfilm.de.

Mit etwas mehr als 200.000 Besuchern und einem Einspiel von rund 2,2 Mio. Dollar verteidigte The Batman" am vergangenen Wochenende Platz eins der deutschen Kinocharts und ist mit insgesamt knapp 1,15 Mio. Besuchern (12,2 Mio. Euro) der vierte in diesem Jahr gestartete Besuchermillionär.

Platz zwei belegte der erfolgreichste Neustart des Wochenendes, der Animationsspaß Die Gangster Gang", der mit 118.000 Besuchern (929.000 Euro) als letzter Titel noch eine sechsstellige Besucherzahl erzielen konnte, gefolgt von Uncharted" (WE: 96.000 Besucher; 886.000 Euro / gesamt: knapp 1,2 Mio. Besucher; 10,85 Mio. Euro).

Komplettiert wird die Top fünf der deutschen Kinocharts aktuell vom türkischen Überraschungshit Bergen" (WE: 56.000 Besucher; 554.000 Euro / gesamt: 113.000 Besucher; 1,09 Mio. Euro), der im Vergleich zur Vorwoche sogar noch einmal zulegen konnte, und Wunderschön" (WE: 52.000 Besucher; 508.000 Euro / gesamt: 1,3 Mio. Besucher; 12,22 Mio. Euro).

Zwei neu gestarteten Familienfilmen gelang am vergangenen Wochenende noch der Sprung in die Top Ten der deutschen Kinocharts. Das Sequel "Die Häschenschule - Der große Eierklau" (51.000 Besucher; 363.000 Euro / inkl. Previews: 66.000 Besucher; 472.000 Euro) landete auf der Sieben, gefolgt von Der Wolf und der Löwe" (47.000 Besucher; 358.000 Euro / inkl. Previews: 61.000 Besucher; 458.000 Euro).

Insgesamt bei der 4,5-Mio.-Besucher-Marke angekommen ist Spider-Man: No Way Home", der am vergangenen Wochenende mit 19.000 Besuchern (197.000 Euro) Platz zehn der deutschen Kinocharts belegte.

Insgesamt wurden in den deutschen Kinos am vergangenen Wochenende rund 856.000 Tickets gelöst, das Einspiel lag bei 7,86 Mio. Euro.

Die deutschen Kinocharts nach Umsatz

Die deutschen Kinocharts nach Besuchern