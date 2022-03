Drehstart für RTL-Pumuckl

Nach der Ankündigung im vergangenen Sommer schreiten RTL+ und die Produktionsfirma Neuesuper nun zur Tat. Unter der Regie von Marcus H Rosenmüller haben in München die Dreharbeiten zum großen "Pumuckl"-Comeback für den Streaming-Dienst von RTL Deutschland begonnen. Neue Geschichten vom Pumuckl", so der Titel der 13 Folgen à 25 Minuten umfassenden Serie, soll ab Ende 2023 exklusiv bei RTL+ abrufbar sein.

Die Hauptrolle als Neffe des legendären Meister Eder übernimmt Florian Brückner. In weiteren Rollen wirken u. a. Milan Peschel, Frederic Linkemann, Ilse Neubauer, Katharina Thalbach und Teresa Rizos mit. Die 13 Folgen werden bis in den Sommer hinein in München und im Münchner Umland gedreht, ehe in aufwändigen Animationsarbeiten der Kobold mit dem roten Haar zum Leben erweckt wird.

Die Neuverfilmung setzt 30 Jahre nach den alten Geschichten mit Gustl Bayrhammer als Meister Eder ein. Sein Neffe Florian Eder kommt in die still gelegte Schreinerwerkstatt und die Geschichte wiederholt sich: Pumuckl bleibt am Leim kleben und wird sichtbar.

Für die Neuesuper sind Simon Amberger, Korbinian Dufter und Rafael Parente als Produzenten verantwortlich. Dufter fungiert zusammen mit Matthias Pacht als Head-Autor. Weitere Autor:innen sind Moritz Binder und Katharina Köster. Producerin ist Maia Bäckmann. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei Manuel Schlegel.

Beta Film hat die Neuverfilmungsrechte über die Pumuckl Media GmbH erworben und wird die vom FFF Bayern und der MFG Baden-Württemberg geförderte Serie weltweit vertreiben.