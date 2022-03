Internationale Kurzfilmtage Oberhausen präsentieren 120 Filme vor Ort

Nachdem bereits Anfang Dezember 2021 de ersten Filme für den Internationalen Wettbewerb der Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen (30. April bis 9. Mai) bekannt gegeben worden waren, steht nun das komplette Programm fest. Insgesamt werden aus den knapp 5.800 Einreichungen 164 Filme gezeigt werden; 44 davon werden ab 30. April im Rahmen der Online-Wettbewerbe präsentiert, die restlichen 120 ab 3. Mai vor Ort im Kino.

14 Filme sind in den Deutschen Wettbewerb eingeladen, darunter Nikita Diakurs deutsch-französische Produktion backflip", Susann Maria Hempels "Die Hüter des Unrats. Eine kurze Geschichte des Abfalls", Alexandra Guleas deutsch-rumänische Koproduktion "Neale azbuiratoare" und Sophia Groenings "Muss ja nicht sein, dass es heute ist".

Neun Filme sind für den NRW-Wettbewerb der Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen programmiert, darunter "Cruiser" von Felix Bartke und Nils Ramme.

Im Internationalen Wettbewerb werden knapp 50 Filme zu sehen sein wie der spanisch-brasilianische Trickfilm "Cade Heleny" von Esther Vital, Deborah Stratmans US-Produktion "Laika" und Lin Htet Aungs "My and My Country Pornography" aus Mianmar.

Weitere Informationen unter www.kurzfilmtage.de.