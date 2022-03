"Ein Zeichen für Frieden gesetzt"

Am vergangenen Sonntag haben sich fast 500 Kinos in ganz Deutschland zusammengeschlossen, um mit Benefizscreenings von "Klitschko" Spenden für Kinder und Familien in der Ukraine zu unterstützen. Vom Engagement und die Spendenbereitschaft des Publikums zeigen sich die Initiatoren ebenso beeindruckt wie von der Bereitschaft vieler Betreiber, die erzielten Erlöse noch einmal deutlich aufzustocken.

Es war eine in dieser Form bislang wohl einmalige Aktion: Fast 500 Kinos in ganz Deutschland hatten sich am 20. März zusammengeschlossen, um mit Benefizscreenings des Dokumentarfilms Klitschko", deren Erlöse vollständig an die Initiative "Ein Herz für Kinder" gespendet werden, Kinder und Familien in der Ukraine zu unterstützen. Trotz sonnigen Frühlingswetters kamen dadurch alleine 113.000 Euro an Ticketerlösen zusammen.

Damit aber nicht genug: Viele Kinobetreiber:innen hätten sich bereit erklärt, zusätzlich zu den Umsatzerlösen noch weitere Beiträge zu spenden, sodass man ein Spendenvolumen von insgesamt sogar 180.000 Euro erwarte. "Dafür möchte ich mich bei allen Filmtheatern, die ja auch nach wie vor stark von den Folgen der Pandemie betroffen sind, ganz herzlich bedanken", erklärt Kim Ludolf Koch, Geschäftsführer der Cineplex-Gruppe und einer der Hauptinitiatoren der Aktion.

"Wir haben uns sehr über die große Bereitschaft der deutschen Kinos gefreut, an dieser gemeinschaftlichen Aktion teilzunehmen. Zusammen haben wir Kinos ein Zeichen für den Frieden gesetzt und hoffen, dass mit dem erzielten Spendenvolumen direkt vor Ort geholfen werden kann", so Koch weiter.

Koch hebt dabei noch einmal den engen Schulterschluss der Branche hervor - und zeigt sich nicht nur dankbar für die hohe Spendenbereitschaft des Publikums, sondern nicht zuletzt auch dafür, dass sämtliche Beteiligten - vom Verleih über die Kinobetreiber:innen bis zu den Ticketingdienstleistern - dafür gesorgt hätten, dass die Einnahmen in Gänze dem guten Zweck zufließen können. Es gebe extrem viele Beteiligte, auf deren Schultern das Gelingen der Aktion geruht habe, zugleich habe diese ein eindrucksvolles Zeichen dafür gesetzt, wie die Branche zusammenstehen könne.

Die aktuelle Auswertung der Aktion laufe noch, da die Kinos ihre Ticketumsätze und zusätzlichen Spenden jeweils direkt an die Initiative "Ein Herz für Kinder" übermittelten.

Die Spendenaktion von fast 500 Kinos kam auf Initiative der Cineplex-Gruppe in enger Zusammenarbeit mit dem Majestic Filmverleih zustande. Des Weiteren wurde die Aktion vom HDF, der AG Kino-Gilde, dem "Klitschko"-Produzenten Broadview, dem Vertriebspartner Paramount Pictures sowie unter anderem den technischen Dienstleistern Pharos sowie CinePostproduction / Sharc Download unterstützt. Mit an Bord waren auch nicht zuletzt die Ticketing-Dienstleister.