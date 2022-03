Einschaltquoten: "Wer wird Millionär?" erfolgreicher als ZDF-Montagsfilm

Abgesehen von der 20-Uhr-"Tagesschau" (5,81 Mio. Zuschauer / MA: 19,8 Prozent) war das RTL-Quiz "Wer wird Millionär?" mit 4,03 Mio. Zuschauern (MA: 14,7 Prozent) das meist gesehene Programm des gestrigen Tages; zuvor hatten 3,2 Mio. Zuschauer (MA: 10,7 Prozent) das 15-minütige "RTL Aktuell Spezial" zum Ukrainekrieg gesehen

Im Ersten war der "Brennpunkt: Krieg gegen die Ukraine" nach der "Tagesschau" auf 3,93 Mio. Zuschauer (MA: 13,1 Prozent) gekommen. Anschließend startete der Polittalk "Hart aber fair" rund eine halbe Stunde früher und mit einer längeren Ausgabe als sonst; 3,29 Mio. Zuschauer (MA: 11,7 Prozent) waren dabei. Das von Radio Doria Entertainment produzierte, auf einer wahren Begebenheit beruhende Drama Honecker und der Pastor", das Jan Josef Liefers nach einem Drehbuch von Fred Breinersdorfer inszeniert hat, kam im ZDF gestern Abend auf 3,41 Mio. Zuschauer (MA: 11,8 Prozent).

Bei den 14- bis 49-Jährigen kam "Wer wird Millionär?" auf einen Marktanteil von 13 Prozent; getoppt wurde dies in der gestrigen Primetime nur von der "Tagesschau" (22,3 Prozent) und dem "Brennpunkt" (15,3 Prozent) im Ersten. Das "RTL Aktuell Spezial: Krieg in der Ukraine" hatte zuvor einen 14/49-Marktanteil von 11,9 Prozent erzielt gehabt. "Hart aber fair" verzeichnete in dieser Zielgruppe einen Marktanteil von neun Prozent, der ZDF-Montagsfilm "Honecker und der Pastor" 4,8 Prozent.

Die Vox-Kuppelshow "First Dates Hotel" konnte sich im Vergleich zur Vorwoche um einen Prozentpunkt steigern und lag mit einem 14/49-Marktanteil von 7,8 Prozent vor dem Start der neuen Staffel der RTLZWEI-Datingshow "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" (6,3 Prozent). Auf hervorragende 7,7 Prozent in dieser Zielgruppe kam der SciFi-Kinofilm I, Robot" bei Kabel eins.

Sieben Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen standen gestern für Harry Potter und die Kammer des Schreckens" bei Sat1 zu Buche, die ProSieben-Serien Young Sheldon" und "United States of AI" kamen auf 6,2 und sechs Prozent.