Foto des Tages: Erfolgreiche Premiere von "Jujutsu Kaisen 0" in Berlin

Kino

Ab dem 29. März 2022 bringt Crunchyroll Filmverleih im Rahmen der KAZÉ Anime Nights den Spielfilm "Jujutsu Kaisen 0", eine Dark Fantasy von Toho Animation, in Deutschland, Österreich und der Schweiz in die Kinos. Dabei werden gleichzeitig die deutsche Synchronfassung und der japanische Originalton mit deutschen Untertiteln angeboten. Der Vorverkauf läuft in den teilnehmenden Kinos u.a. CinemaxX, Cineplex, CineStar, Kinopolis, UCI, Filmpalast und Cineplexx Österreich, auch in D-Box bzw. 4DX. Nach dem 29. März werden weitere Vorstellungen (Encores) in Absprache mit den Kinos angeboten. Das bei der Premiere in Berlin entstandene Foto zeigt (v.l.n.r.): Jens-Uwe Welge (VP Sales/Business Development, Crunchyroll Germany), René Dawn-Claude (Synchronschauspieler und -regisseur), Katrin Schumacher (Senior Product Manager, Crunchyroll Germany), Charlotte Uhlig (Dialogbuchautorin und Synchronschauspielerin), Nicolás Artajo (Synchronschauspieler), Anna Gierden (Press & PR Associate, Crunchyroll Germany). Foto: Gerald Matzka/KAZÉ (PR-Veröffentlichung)