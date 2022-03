Forum Alentours sucht Produzenten zum internationalen Austausch

Bis 8. April können sich Produzenten mit ihren Projekten für das "Forum Alentours - Rheinisches Koproduktionstreffen" bewerben. Die Plattform bietet jährlich einen grenzüberschreitenden Austausch zwischen Akteuren der Film- und Medienbranche aus Deutschland, Belgien, Frankreich, Luxemburg und der Schweiz. 2022 findet die Networking-Veranstaltung vom 28. bis 30. Juni im Theater Le Maillon in Straßburg statt.

Zum Kooperationstreffen erscheint ein Katalog in deutscher und französischer Sprache, der internationale dokumentarische und fiktionale Film- und Serienprojekte vorstellt. Produzenten können ihr Projekt über die Website des Forum Alentours einreichen, 25 Einreichungen werden in den Katalog aufgenommen. Die ausgewählten Produzenten müssen am 29. und 30. Juni in Straßburg anwesend sein, bei fiktionalen Projekten in Begleitung der Autoren. Produzenten ohne eigenes Projekt können sich auf der Website auch für One-to-One-Meetings zwischen potenziellen Partnern bewerben

Das Koproduktionstreffen wird von der Eurometropole Straßburg, der Region Grand Est und der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG) im Rahmen des Projekts CinEuro ko-organisiert und findet in Zusammenarbeit mit den Creative Europe-Büros der angrenzenden Länder (Belgien, Deutschland, Luxemburg sowie MEDIA Desk Suisse) und Arte statt. Infos hier.