"Godzilla vs. Kong"-Sequel wird noch 2022 in Australien gedreht

Noch in diesem Jahr sollen die Dreharbeiten zum Sequel von Godzilla vs Kong" in Queensland beginnen, wo auch das Original entstanden war. Das kündigte die Premierministerin des australischen Bundesstaats, Annastacia Palaszczuk, jetzt an.

"Die Produktion wird mehr als doppelt so viel Geld nach Queensland bringen wie die 36,5 Mio. Dollar, die es bei 'Godzilla vs. Kong' waren und ist ein willkommener Auftrieb für unsere Wirtschaft, die sich gerade von den weltweiten Einflüssen der Corona-Pandemie und den Überschwemmungen im Südosten von Queensland erholt. Derartige Produktionen kommen unserer Kinobranche zugute, schaffen Arbeitsplätze vor Ort und sorgen für einen willkommenen Aufschwung für die kleinen Geschäfte in und um die Produktionsstätten", erklärt Annastacia Palaszczuk.

Wie "Deadline.com" berichtet, wurden noch keine Details zu dem Sequel bekannt gegeben. Doch hatte der Regisseur des Originals, Adam Wingard, bereits im vergangenen Jahr angekündigt gehabt, er würde es "absolut lieben, weiter zu machen".

Vor "Godzilla vs. Kong" war auch "Kong: Skull Island" schon in Queensland, das seit der Einführung der "Production Attraction Strategy" im Jahr 2015 für ausländische Produktionen als Drehort reizvoller geworden war, gedreht worden. Produzent Eric McLeod skizzierte seinerzeit die Vorzüge der Region: "Die hochbegabten Crews, erstklassigen Betriebsstätten und einzigartigen Locations machen das Filmen in Australien zu einem großartigen Erlebnis. Die staatliche Unterstützung ist für den Erfolg unseres Vorhabens, ein hohes Level des Filmemachens und ein beispielloses Erlebnis für die Zuschauer zu erschaffen, immer entscheidend gewesen."

"Godzilla vs. Kong" hatte vergangenen Sommer knapp 500.000 Besucher in die Kinos gelockt und weltweit rund 468 Mio. Dollar eingespielt gehabt.