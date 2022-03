Markus Brunnemann: "Erfolg wird jeden Tag neu definiert"

Durch seine Doppelrolle bei UFA Fiction und UFA Serial Drama verantwortet Markus Brunnemann eine Vielzahl verschiedenster Produktionen. Im Gespräch mit Blickpunkt:Film geht es neben dem just bevorstehenden Balko"-Comeback und dem "Schiffsarzt" deshalb auch um eine Bilanz der "GZSZ"-Ableger, den Programmbereich Light Fiction und Jugendformate.

Am 24. März feiert "Balko" sein Comeback - als 90-minütiger Spielfilm. Wer kam denn da auf wen zu, RTL auf die UFA oder war es umgekehrt?

MARKUS BRUNNEMANN: Es war umgekehrt. Wir haben RTL schon einmal ein Revival von Balko" vorgeschlagen. Damals war das für den Sender noch nicht interessant. Mein Kollege Guido Reinhardt kam dann mit der Idee um die Ecke, ein Reboot auf Teneriffa anzusiedeln. "Balko" steht für große Unterhaltung, für Leichtigkeit und Spaß. Das mit Sonne, Strand und Meer zu kombinieren, war ein genialer Schachzug. Guido hat das Ganze skizziert, Hauke Bartel vorgestellt und konnte es relativ zügig verkaufen.

Wie geht man so ein Unterfangen an, um alte Fans nicht zu enttäuschen und gleichzeitig das Interesse einer neuen streaming-affinen Generation zu gewinnen?

MARKUS BRUNNEMANN: Diejenigen, die das angingen, sind selbst "Balko"-Fans, das ist schon mal die erste Grundlage. Man überlegt sich genau, was damals die Erfolgsparameter waren. Dabei landet man zunächst natürlich bei den beiden Protagonisten, Balko und Krapp. Zum USP gehörte aber auch die Leichtigkeit im Umgang miteinander bei gleichzeitig realitätsnahen Fällen. Dass es trotzdem heutig wirkt, hat viel mit Storytelling und Erzähltempo zu tun. Und es brauchte eine jüngere Figur für die jüngere Zielgruppe. So kam es zur Stieftochter Balkos, die von Tamara Romera Ginés hervorragend gespielt wird. Den Schauplatzwechsel nach Teneriffa sehe ich als Add-on. Das braucht auch keinerlei Gewöhnung, das passt einfach zusammen. Natürlich hoffen wir auf die alten Fans, aber wir wollen auch die Jungen kriegen.

Setzt man da hinter der Kamera auf Personal, das schon bei der Serie dabei war oder macht man am besten einen klaren Cut?

MARKUS BRUNNEMANN: Man muss sich intensiv mit dem ursprünglichen Format auseinandersetzen, etwa mit Marktforschungen von damals, aber auch mit den Macher:innen aus der damaligen Zeit. Mit Nico Hofmann als Regisseur der ersten Stunde saßen wir damit sozusagen an der Quelle. . Dieses zusammengetragene Wissen war sehr wichtig, gleichzeitig war es unsere produzentische Überzeugung, dass wir neue Wege gehen müssen. Die Autoren Stefan Scheich und Robert Dannenberg, die wir seit ihrer tollen Arbeit an "Der letzte Bulle" beobachten, hatten wir schon bei den ersten Reboot-Plänen angefragt. Mit Félix Koch kam nun noch ein neuer, frischer Regisseur hinzu, der uns u.a. mit seiner sehr modernen Bildsprache überzeugt hat. Ich finde, in dieser Kombination ist es den Kolleg:innen gelungen, die Marke zu refreshen, ohne sie zu verleugnen. Es ist "Balko", aber eben "Balko" 2022.

Der Film wirkt angenehm selbstironisch.

MARKUS BRUNNEMANN: Es wäre völlig verkehrt gewesen, so zu tun, als wäre keine Zeit vergangen. Selbstironie ist da sehr viel wert. Wir können Jochen Horst und Ludger Pistor sehr dankbar dafür sein, dass sie als Balko und Krapp mit ihrem Alter so gelassen umgehen.

Wie man hörte, könnte "Balko" als lose Reihe fortgesetzt werden. Haben Sie schon weitere Geschichten im Köcher?

MARKUS BRUNNEMANN: Wir werden ab Mai einen zweiten Film drehen. Das ist kein Geheimnis. Wie es dann weitergeht, wird man sehen. Ich denke, es wird auch eine Rolle spielen, wie sich andere Reihen-Formate wie der Fitzek-Stoff Auris" oder die "Cobra 11"-Neunziger schlagen werden. Wir leben ja in volatilen Zeiten, in denen Erfolg jeden Tag neu definiert wird. Natürlich haben wir Pläne und sammeln bereits Geschichten und spannende Plots für weitere Filme. Es gibt noch sehr viel zu erzählen.

Ebenfalls für RTL/RTL+ entstand "Der Schiffsarzt". Auf was darf sich das Publikum hier gefasst machen, "Dr. Frank" meets "Das Traumschiff"?

MARKUS BRUNNEMANN: Das trifft es nicht ganz. Das ist eine sehr moderne Medical Serie mit episodisch erzählten, hochemotionalen Fällen. Jede Folge erzählt von einer Etappe einer Mittelmeerkreuzfahrt. Als starker Roter Faden ist eine Thriller-Ebene eingewoben, die die Hauptfigur beschäftigt. Diese Thriller-/Crime-Horizontale entwickelt einen großen Sog, ist aber nicht überbordend. Treibende Kraft und Showrunnerin des Projekts ist Brigitte Müller. Sie gehört zu den Erfolgsarchitekten des "Bergdoktors" und hat für uns "Die Eifelpraxis" mitentwickelt. Ich halte sie für eine der besten Autor:innen, die wir haben. Ich bin auch RTL sehr dankbar, dass sie den Titel so akzeptiert haben, ganz ohne Zusatz.

Wie meinen Sie das?

MARKUS BRUNNEMANN: Jemand hat mal gesagt, der Titel klinge so altbacken. Aber mir gefällt er, weil er sehr klar ist und jede:r sofort etwas damit anfangen kann. Er weckt eine Erwartungshaltung. Am "Schiffsarzt" arbeite ich schon sehr lange, da war ich mit einem anderen Sender schon einmal sehr weit, allerdings in einer anderen Ausrichtung. Als Sascha Schwingel als Vox-Geschäftsführer zur RTL-Gruppe wechselte, kam es dort wieder auf den Tisch. Ich bin jetzt sehr gespannt, was für einen Sendetermin wir bekommen.

Die Besetzung setzt sich aus Leuten zusammen, die es noch zu entdecken gilt, wie Moritz Otto oder Anna Puck. Was war Ihr Ansatz?

MARKUS BRUNNEMANN: Es ging nur darum, wer uns in der Rolle überzeugt. Wir haben sehr viel gecastet. Ich finde es schön, wenn man neue Gesichter entdecken kann. Das ist aber auch deshalb möglich, weil, wie schon ausgeführt, der Titel eindeutig und klar ist. Wenn man keine so klare Annonce hat, macht es erheblichen Sinn, einen großen Star zu besetzen.

Stecken hinter "Schiffsarzt" und "Balko" so etwas wie hybride Ansätze, weil sie linear was reißen, aber auch non-linear punkten sollten?

MARKUS BRUNNEMANN: Bei RTL betrachtet man beide Programme als modernen Mainstream. Das würde ich unterschreiben. Mainstream sollte eine Menge Leute erreichen, und es sind immer noch mehr, die linear schauen und kein Abo abgeschlossen haben. "Modern" heißt aber, dass es auch in den Mediatheken/Streaming-Angeboten funktioniert. Das sollten beide Programme erfüllen, um als erfolgreich zu gelten. Alle Sender suchen nach der eierlegenden Wollmilchsau, die beides bedient. Natürlich gibt es auch Programme, die davon abweichen. Bei der ARD spricht man in diesem Zusammenhang von "Eroberungszielgruppen". "All you need" von Nataly Kudiabor aus unserem Haus wäre so ein Beispiel, mit dem eine relativ spitze Community adressiert wird und das vor allen Dingen in der Mediathek funktionieren soll.

Faking Hitler" hatte seinen Aufschlag bislang nur bei RTL+. Wie fällt die bisherige Bilanz aus und wie sind die Pläne in Richtung linearer Ausstrahlung?

MARKUS BRUNNEMANN: Wir bekommen hier sehr positives Feedback. Das hat offenbar sowohl im Gesamtabruf als auch in der Transition Rate, also bei den Abo-Abschlüssen, gut funktioniert. Das ist natürlich ein Programm, das nicht in erster Linie für die lineare Kernzielgruppe von RTL konfektioniert ist. Auch durch die hochkarätige Besetzung mit Namen, die in der RTL-Fiction bislang nicht vorkamen, ist das ein Programm, um auf die RTL-Welt aufmerksam zu machen. Ein Free-TV-Termin steht bislang noch nicht fest.

Mit der UFA Serial Drama ist es Ihnen und Joachim Kosack gelungen, drei Ableger von "GZSZ" für RTL+ zu produzieren, "Sunny", "Nihat" und "Leon". Wie sieht es da mit dem nächsten Schritt, sprich mit Fortsetzungen aus oder wird eher an weitere Ableger gedacht?

MARKUS BRUNNEMANN: Diese Diskussionen werden aktuell geführt. Wobei die ersten beiden Spin-offs, Sunny - Wer bist Du wirklich?" und "Nihat - Alles auf Anfang" zunächst auf eine Staffel ausgelegt waren. Die drei Serien sind sehr unterschiedlich. "Sunny" ist sehr spitz, sehr jung, vom Look & Feel weit von Gute Zeiten, schlechte Zeiten" entfernt. "Leon - Glaub nicht alles", was du siehst" ist trotz des Thriller-Elements erheblich näher an der "GZSZ"-Welt. Diese Wege sind wir sehr bewusst mit RTL gegangen. Was ist das Richtige, um das "GZSZ"-Universum zu erweitern, den Fans einen Mehrwert zu bieten, waren zentrale Fragen. Jetzt werden gerade die Learnings für den nächsten Schritt daraus gezogen. Und der könnte sowohl in Richtung einer zweiten Staffel oder auch eines weiteren Ablegers gehen. Dabei bleibt aber immer der Fokus darauf, was ein Spin-off mit der Mutterserie macht, die in all diesen Überlegungen immer am wichtigsten bleibt.

Nichts mehr gehört hat man von "Verbotene Liebe", einem weiteren Revival.

MARKUS BRUNNEMANN: Das stimmt. Für uns bleibt das eine bedeutende Marke, unter anderem mit eigenem, sehr gefragtem YouTube-Channel. Verbotene Liebe - Next Generation" ist nicht so gelaufen, wie wir es uns gewünscht haben, auch nicht in der linearen Ausstrahlung beim Spartensender RTLup, der Teil eines Trial-and-Error-Prozesses bei RTL ist. Der reicht sehr weit, bei "Leon" haben wir die Serie für die lineare Ausstrahlung zu einem Neunzigminüter geschnitten, der dann ja 12 Prozent Marktanteil auf einem Sendeplatz erreichte, auf dem monatelang keine Fiction gelaufen ist. Für "Verbotene Liebe" gibt es keinen offiziellen Plan, dass oder wie es weitergehen würde, aber bei uns gibt es nach wie vor viele Pläne.

Wie wichtig ist für die UFA Serial Drama der Bereich Scripted Reality oder Light Fiction?

MARKUS BRUNNEMANN: Sehr wichtig. Das ist ein fester Bestandteil unsere Portfolios. Unser Sat.1-Format "Lenßen übernimmt" ist nun schon zum zweiten Mal um 100 Folgen verlängert worden. Das ist für uns ein großer Erfolg, den Nadia Wölfel mit ihrem Team erreicht hat. Wir sprechen sehr bewusst von "Light Fiction". Ich würde so weit gehen, dass Nadia hier nichts Geringeres als die Neuerfindung eines Genres gelungen ist. Scripted Reality war eine Zeitlang sehr hip und groß. Es gab rund zehn Formate, die im Nachmittagsprogramm reüssierten. Die UFA war damals nicht vertreten. Das wurde dann bei den meisten Sendern wieder abgeschafft, weil es teils als "Krawallfernsehen", teils als "Unterschichtenfernsehen" bezeichnet wurde.

Das Genre hatte zurecht ein Image-Problem.

MARKUS BRUNNEMANN: Aber "Lenßen übernimmt" entspricht dem ja überhaupt nicht. Ingo Lenßen ist ein hochseriöser Jurist und ein sehr angenehmer Mensch. Das ist ein positives Format, ein Helfer-Format mit Ratgeberfunktion. Daher spreche ich von Neuerfindung.

Wie sehen Sie die Chancen, hier die Produktpalette zu erweitern?

MARKUS BRUNNEMANN: Wir sind fest davon überzeugt, dass geschriebene Geschichten in der Daytime und am Nachmittag richtig und wichtig sind. Die müssen zu einem bestimmten Preis hergestellt werden, deshalb kann man zum Beispiel die Episodenrollen eben nicht mit Kinostars besetzen. Aber diese Geschichten haben eine Berechtigung, die wird es wieder vermehrt geben. Ich bin mir sicher, dass auch andere Sender wieder aufspringen. Wir sind da bereits in Gesprächen. "Lenßen übernimmt" ist bei Sat.1 häufig die meist eingeschaltete Sendung, zuletzt wieder mit 1,3 Millionen.

Zu den langlaufenden Formaten der UFA gehört auch die Jugendserie "Spotlight" für Nickelodeon, die in die sechste Staffel geht. Auch das ist bislang ein einzelner Leuchtturm. Warum ist es so schwer, ein weiteres Format im Jugend-/Young-Adult-Bereich zu etablieren?

MARKUS BRUNNEMANN: Es ist sehr schwierig und das überrascht auch uns. Denn jeder, der sich in der Branche mit Kinder- und Jugendprogrammen auseinandersetzt, erkennt die besondere Leistung hinter "Spotlight" an. Wir produzieren für einen günstigen Preis, der nicht zu vergleichen ist mit Schloss Einstein" oder Die Pfefferkörner", und Produzentin Helga Löbel und ihr Team haben es dennoch geschafft einen Value, eine Marke für eine total begehrte Zielgruppe auf die Beine zu stellen. Aber die Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel haben das Thema langlaufender Formate durch ihre genannten Produktionen der Sendertöchter abgedeckt. Anderseits gibt es natürlich im Lizenz-Bereich auf dem internationalen Markt ein enormes Angebot an Kids Entertainment. Wir führen immer wieder sehr fruchtbare Gespräche, aber bislang hat es noch kein anderer Sender gewagt, eine eigene, langlaufende Marke aufzubauen, obwohl durchaus gesehen wird, für welches Budget und mit welcher Qualität wir guten Kids- und Jugend-Content produzieren, der eine eigene Identität schafft.

Was konkret steht für Sie in Zukunft, auch als Produzent, an?

MARKUS BRUNNEMANN: Wir drehen den dritten Extraklasse"-Film mit Axel Prahl, einem absoluten Volksschauspieler, wie ich ihn gerne nenne. Hier geht es im Frühjahr mit den Dreharbeiten zu "Extraklasse 3.0" weiter. Zwei serielle Formate, die mir sehr am Herzen liegen, sind leider noch nicht spruchreif. Da geht es in Richtung Streaming. Ansonsten bereitet uns allen und mir der Erhalt unserer zahlreichen Marken sehr viel Arbeit. Gerade wurde die neue Staffel Unter uns" bestellt, und bei der "Eifelpraxis" stehe ich mit Kollegin Dorothea Goldstein vor der Entwicklung des 14. und 15. Films, um nur zwei Beispiele zu nennen.

Das Interview führte Frank Heine