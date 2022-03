Ukrainische Filmakademie schließt Sergei Loznitsa aus

Der in Belarus geborene und in Kiew aufgewachsene Dokumentarfilmer Sergei Loznitsa ("Maidan", "Donbass") ist aus der Ukrainischen Filmakademie ausgeschlossen worden.

"Jetzt, wo die Ukraine ihre Unabhängigkeit mit aller Kraft verteidigt, sollte das Schlüsselwort in der Rhetorik eines jeden Ukrainers seine nationale Identität sein. Und es darf keine Kompromisse oder Halbtöne geben. Darüber hinaus wurden die Filme von Sergei Loznitsa kürzlich in das Programm des russischen Filmfestivals in Nantes, Frankreich, mit dem Titel 'From Lviv to the Urals' aufgenommen. Das ist während des blutigen Großkrieges, den Russland führt, absolut inakzeptabel", zitiert BR24 aus der Erklärung der Ukrainischen Filmakademie, die nach Kriegsbeginn in der Ukraine zu einem generellen Boykott russischer Filme aufgerufen hatte.

Diesem schloss sich auch die Europäische Filmakademie an und schloss russische Filme von den diesjährigen European Film Awards aus. Eine Maßnahme, die Loznitsa kritisierte und sich klar gegen einen pauschalen Boykott russischer Filme aussprach. Zuvor hatte er die zunächst fehlende Verurteilung von Putins Angriffskrieg durch die Europäische Filmakademie und deren Reaktion als "verschwurbelt" bezeichnet und war aus der Akademie ausgetreten (wir berichteten).

Seine Haltung als "Mann von Welt" verteidigte Loznitsa nach seinem Ausschluss aus der Ukrainischen Filmakademie. "Erst in der Ära des Spätstalinismus, während der von Stalin 1948-1953 gestarteten antisemitischen Kampagne, erhielt das Wort Kosmopolit im sowjetischen Propagandadiskurs eine negative Bedeutung", zitiert BR24 Loznitsa, der allen, die ihm das Leben jetzt schwer machen würden, vorwirft, an Stalin anzuknüpfen, der den "Hass, die Verleugnung abweichender Meinungen, die Geltendmachung kollektiver Schuld und das Verbot jeder Individualität" zur Grundlage seiner Politik gemacht habe.