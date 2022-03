IDM Südtirol unterstützt "Lassie"-Fortsetzung und Südtiroler Stoff "Zweitland"

Produktion

Die IDM Südtirol hat in ihrer ersten Förderrunde 2022 13 Projekte in der Produktion und Produktionsvorbereitung mit einem Gesamtfördervolumen von 2,6 Mio. Euro unterstützt. Zu den Begünstigten gehört Hanno Olderdissens "Lassie"-Fortsetzung und der Historienfilm "Zweitland" von Michael Kofler, bei dem Starhaus aus München und KGP Filmproduktion aus Wien als Koproduzenten an Bord sind.