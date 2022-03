Iris Bettray führt Vorstand des Film- und Medienverband NRW

Iris Bettray, Mitbegründerin und Geschäftsführerin der sagamedia Film- und Fernsehproduktion ist zur neuen geschäftsführenden Vorständin und Sprecherin des Film- und Medienverband NRW gewählt worden. Wie der Verband, der sich als Interessensvertretung von Produktionsfirmen und Dienstleistern gegenüber Politik, Sendern, Streamingdiensten und der Öffentlichkeit sieht, heute mitteilt, wurden außerdem Raimond Goebel (Pandora Film), Jens Wolf (MMC Studios Köln), Sabine de Mardt (Gaumont), Stefan Oelze (Rosebank/Bantry Bay), Birgit Schulz (Bildersturm) und Herbert Schwering (Coin Film) einstimmig in das Gremium gewählt. Als Geschäftsführerin des Verbands fungiert künftig die Justiziarin Rafaela Wilde.

"Als eines der wichtigen Themen sehen wir die Einbindung und Positionierung der Produzent*innen in den digitalen Ausbau und die Modernisierung des Medienstaatsvertrages", erklärte Iris Bettray nach ihrer Wahl. Ebenso auf der Agenda des Verbands stehen nach eigenen Angaben in diesem Jahr die Verbesserung der Aus- und Weiterbildungssituation in NRW zur Behebung des Fachkräftemangels, die Mitwirkung bei der FFG-Novelle, die Überarbeitung der Terms of Trade für Auftragsproduktionen und (Kino-)Koproduktionen sowie die Kooperation bei der künftigen Positionierung der neuen Landesregierung. Um den Austausch zwischen den Medienmacher:innen in NRW zu fördern, sei außerdem eine Veranstaltungsreihe geplant.

"Unser Verband versteht sich nicht nur als kreatives und unabhängiges Netzwerk, sondern auch als wichtiger Partner in der Medienbranche, um die Vielfalt, die Qualität und die Existenzgrundlage unserer Branche zu sichern", betont Rafaela Wilde.