"The Batman" mit bestem Hollywoodstart des Jahres in China

Obwohl in China Corona-bedingt aktuell wieder mehr als 40 Prozent der Kinos geschlossen sind, ist "The Batman" dort am vergangenen Wochenende der beste Start eines Hollywoodfilms in diesem Jahr gelungen.

Mit einem Einspiel von 12,1 Mio. Dollar ist The Batman" am vergangenen Wochenende in China der beste Start eines Hollywoodfilms in diesem Jahr gelungen. Und auch wenn diese Zahlen wahrlich nicht große Begeisterungsstürme auslösen dürften, so sollte doch nicht außer Acht gelassen werden, dass in China Corona-bedingt wieder rund 43 Prozent der Kinos - darunter in den für ausländische Filme so wichtigen Regionen Shanghai und Shenzhen - geschlossen sind. Die Ticketingplattform Maoyan prognostiziert für "The Batman" in China ein Gesamteinspiel von 26,2 Mio. Dollar.

Ingesamt spielte "The Batman" am vergangenen Wochenende außerhalb Nordamerikas 49,1 Mio. Dollar ein; 46 Prozent weniger als in der Vorwoche. Erfolgreichstes Territorium außerhalb Nordamerikas ist weiterhin Großbritannien (43,7 Mio. Dollar), gefolgt von Mexiko (24,7 Mio. Dollar), Australien (21,3 Mio. Dollar), Brasilien (18,2 Mio. Dollar) und Frankreich (17,3 Mio. Dollar).

Insgesamt hat "The Batman" bis dato außerhalb Nordamerikas 298 Mio. Dollar, in Nordamerika 300,1 Mio. Dollar eingespielt und steht damit weltweit kurz vor der 600-Mio.-Dollar-Marke; die halbe Milliarde am weltweiten Boxoffice hatte er erst Ende vergangener Woche geknackt gehabt.